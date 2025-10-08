KWPN najaarsonderzoek: Startlijst zadelpresentatie en zadelkeuring bekend

In het kader van het KWPN najaarsonderzoek vindt dinsdag 14 oktober de eerste zadelpresentatie en zadelkeuring voor de dressuurhengsten plaats. Het programma begint om 13.15 uur op het KWPN-centrum in Ermelo. De startlijst voor deze dag is inmiddels bekend.

Onder de deelnemende hengsten bevinden zich diverse opvallende namen, waaronder premiehengst Scaramouche (Glock’s Toto Jr. uit Linskymorijke stb elite sport-dres IBOP-dres PROK D-OC van Negro, fokker fam. Schellekens uit Schijndel). Hij werd op de KWPN Select Sale 2025 voor het hoogste bedrag verkocht.

Premiehengsten

Ook kampioen So Unique STH (Vivino uit L’unique STH stb elite EPTM-dres sport-dres PROK van Boston STH, fokker fam. Nekeman uit Hasselt), reservekampioen Everglow Gold (Escolar uit Weihe’s Hope van Sir Donnerhall I, fokker C. Arns-Krogmann uit Lohne) en premiehengsten Simply The Best (Ferguson uit Imagine elite pref EPTM-dres sport-dres D-OC van Dream Boy, fokker A. van Ballegooijen uit Gameren), Scott Nicolas (For Romance uit Nanny MC Phee elite sport-dres IBOP-dres PROK, fokker Stal Ribbels uit Eibergen), Saint Mclaren (Mclaren uit Favorieta A elite pref sport-dres PROK van Wynton, fokker Z.S. Geerligs-Dijk uit Bergentheim) staan op de startlijst.

Zadelpresentatie

Bij de zadelpresentatie verschijnen de hengsten zoveel mogelijk met twee of drie tegelijk onder het zadel in de baan. De hengsten worden door hun eigen ruiter of amazone voorgesteld in stap, draf en galop op aanwijzing van de hengstenkeuringscommissie. De commissie beoordeelt of de hengsten testbaar zijn voor het aankomende verrichtingsonderzoek.

Zadelkeuring

Bij de zadelkeuring kunnen jonge hengsten die nog niet eerder zijn voorgesteld, of eerder in het hengstenselectietraject niet zijn aangewezen, zich opnieuw laten beoordelen. De hengsten worden dan op exterieur beoordeeld en vervolgens onder het zadel gepresenteerd. De hengstenkeuringscommissie kan deze hengsten aanwijzen voor deelname aan het verrichtingsonderzoek.

Overzicht data najaarsonderzoek 2025

Dressuur

14 oktober: eerste keer voorrijden & zadelkeuring

5 november: tweede keer voorrijden

17 november: derde keer voorrijden (selectiemoment) en aanlevering verrichtingsonderzoek

Springen

5 november: eerste keer voorrijden & zadelkeuring

17 november: tweede keer voorrijden en aanlevering verrichtingsonderzoek

Gelders paard

5 november: eerste keer voorrijden & zadelkeuring

17 november: aanleveren verrichtingsonderzoek

Startlijst

Bron: KWPN