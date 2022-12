KWPN nakeuring: aantal interessante hengsten opgegeven

Voor de KWPN nakeuring (donderdag 15 december) zijn een aantal interessante hengsten aangemeld. Bij de springhengsten komt onder andere de VDL Stud met cat.nr 12 Portage (Bacardi VDL uit Ben Mahers Cella v. Cento) die niet 100% fit was tijdens de reguliere eerste bezichtiging. Bij de dressuurhengsten is de reeds in Hannover goedgekeurde cat.nr 807 (Glamourdale x Londonderry) van Blue Hors, cat.nr 40 op de Hannoveraanse keuring).

Een aantal hengsten komt ook van hengstenveilingen dit najaar. Zo werd cat.nr 800 (Fynch Hatton x Diamond Hit) voor 24.000 euro in de Schockemöhle’s hengstenveiling aangeschaft door Nederlanders en cat.nr 806 (Vaderland x Fidertanz) in de Westfaalse fokmerrie- en youngster-veiling voor 29.000 euro naar Nederland gehaald. De springhengst cat.nr 852 (United Way x Casall) werd afgelopen weekend geveild door het Holsteiner Verband (14.000 euro).

De in Polen gefokte cat.nr 802 (Toto jr x Finest) werd ook in Oldenburg op de voorselectie voorgesteld. Op de Westfaalse hengstenkeuring werd cat.nr 801 (Galaxy x All At Once) voorgesteld (niet goedgekeurd).

Over de kook

Twee hengsten die op de reguliere eerste bezichtiging over de kook raakten, komen ook voor de herkansing. Cat.nr 367 (Glamourdale x de moeder van Incognito v. Vivaldi x Houston x de moeder van Undercover) van Holstud BV en EdNiHap BV (de BV van Edward Gal, Nicole Werner en Hans Peter Minderhoud).

Een hengst die ongelooflijk veel talent leek te hebben, maar ook over de kook raakte. “Als een paard teveel spanning opbouwt, weet je niet wat er gaat gebeuren. Maar we hopen hem in ieder geval nog een keer op de nakeuring te zien”, zei Bert Rutten over de hengst.

De in de tweede ronde van Horses Veulenkeuring tot kampioen uitgeroepen cat.nr 397 Promise Me (Il Divo x Ferro) verscheen op de reguliere eerste bezichtiging op de straat, maar niet meer in de kooi. Hij raakte van slag in de KWPN-stallen. Ook deze hengst is opgegeven voor de nakeuring.

53 hengsten

In totaal zijn maar liefst 53 hengsten opgegeven voor de nakeuring. 25 springhengsten, 26 dressuurhengsten en twee Gelderse hengsten. Het gaat daarbij om 30 hengsten die reeds opgegeven waren voor de eerste bezichtiging en 23 hengsten die nog niet opgegeven waren (12 springhengsten, negen dressuurhengsten en twee Gelderse hengsten).

Bekijk de groepenindeling hier