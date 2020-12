KWPN nakeuring gaat door: 21 dressuurhengsten op startlijst

Het KWPN heeft vandaag de startlijst voor de nakeuring voor de dressuurhengsten gepubliceerd. Kan daaruit worden worden afgeleid dat de KWPN nakeuring aanstaande donderdag door kan gaan ondanks de 'harde lockdown'? "Ja de nakeuring gaat door", bevestigt woordvoerder Charlotte Dekker namens het KWPN.

“Keuringen zijn onderdeel van de primaire bedrijfsvoering bij het KWPN en kunnen doorgaan volgens de tijdelijk regeling Covid-19. Daaruit vloeit voort dat groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties door kunnen gaan.”

Afloop veranderd: groepjes van vijf

Wel is er wat veranderd aan de afloop: de hengsten worden in groepjes van vijf gepresenteerd op de straat en vervolgens in de kooi. Dan is er een uur pauze (zodat de mensen rondom de eerste groep van vijf kunnen vertrekken en de mensen rondom de tweede groep kunnen arriveren) en volgt de volgende groep. Zo wordt het aantal mensen op het KWPN Centrum minimaal gehouden.

EPTM vandaag begonnen

Ook de EPTM voor merries is vandaag gestart in Ermelo. “Ook aanlegtesten vallen onder onze bedrijfsproccessen.”

Bron: Horses.nl