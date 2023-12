KWPN neemt afscheid van drie bestuurs- en vier ledenraadsleden

Op de Ledenraadsvergadering van 13 december heeft het KWPN afscheid genomen van de aftredende bestuursleden René van Klooster, Berlinde Middelbrink en Leontine ter Harmsel. Ook van ledenraadsleden Emmy de Jeu en Remco Zuidam werd fysiek afscheid genomen. Henk de Man en Karolien Haemers waren niet aanwezig, maar werden ook bedankt voor hun inbreng.

“Leontine kon helaas niet aanwezig zijn, zij heeft drie jaar zitting gehad in het bestuur maar was niet herkiesbaar vanwege de naweeën van haar ernstige ongeluk. Ik wil hun alle drie bedanken voor hun inzet. Wij hebben met z’n vijven op een meer dan prettige manier samengewerkt, en stonden altijd schouder aan schouder. Op een later moment zullen we ook nog bij jullie afscheid stilstaan maar voor nu vast heel erg bedankt voor deze fijne samenwerking.”

Enorm complex

René van Klooster blikte terug op zijn zeven jaar bestuurslidmaatschap: “Ik kijk terug op intensieve momenten, maar bovenal heel veel mooie momenten. Het richting geven aan een vereniging is enorm complex, dat wordt vaak onderschat. In onze vereniging hebben mensen enorm veel passie en de daarbij behorende emoties, wat het ontzettend leuk maakt maar dus ook complex. Ik dank iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen en wil tot slot mijn waardering en respect uitspreken voor onze voorzitter, Andries van Daalen.”

Vaker trots zijn

Tot slot sprak ook Berlinde Middelbrink de Ledenraad toe. “Het enige dat ik hier nog aan toe kan voegen is dat we met z’n allen niet moeten vergeten hoe mooi deze vereniging is, daar mogen we wel wat vaker trots op zijn. Er staat een vereniging die in mijn ogen heel lang mee kan, mits we allemaal de positieve insteek behouden en er energie in blijven steken.”

Ledenraadsleden

Van twee Ledenraadsleden werd tijdens de Ledenraadsvergadering van 13 december fysiek afscheid genomen: Emmy de Jeu (Friesland) wordt vervangen door Alice Kimstra-Talsma) en Remco Zuidam (Limburg) wordt opgevolgd door Bob van Thoor. Henk de Man (Zuid-Holland, nog geen opvolger bekend) en Karolien Haemers (Noord-Brabant, is in april opgevolgd door Margo Dinnissen) waren niet aanwezig maar werden uiteraard ook door voorzitter Andries van Daalen bedankt voor hun inbreng van kennis en tijd. De nieuwe leden werden geïntroduceerd en de scheidende Ledenraadsleden werden in het zonnetje gezet.

Bron: KWPN