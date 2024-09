Zesde KWPN Online Veulenveiling: 10.000 euro voor Tie Break-zoon

In de zesde KWPN Online Veulenveiling werd verreweg het meest geld betaald voor het hengstveulen Ulysses. Een koper uit de Verenigde Staten legde 10.000 euro neer voor de Tie Break-zoon uit een De Niro-moeder. Bij de springveulens werd het merrieveulen U Ermitage Kalone voor 6.500 euro het duurst verkocht.

De Ermitage Kalone-dochter zal voor dat geld vertrekken naar Duitsland. De collectie bestond uit 23 dressuur-, 19 springveulens en één Gelders hengstveulen. Het gemiddelde verkoopbedrag van de springveulens bedroeg 4013 euro, de dressuurveulens gingen gemiddeld voor 4163 euro van de hand.

Tweemaal 6.000 euro

De belangstelling vanuit de VS voor de dressuurveulens was groot, want voor 6.000 euro vertrekken ook de merrieveulens Up To Date (v. Glamourdale) en Ulrieke (v. Glock’s Toto Junior) naar Amerika.

Gelders veulen

Voor de Alexandro P-zoon Urbanus K werd een bedrag van 3.000 euro betaald. Zijn moeder Indolita is een halfzus van onder meer het nationale Grand Prix-dressuurpaard Zoro (v. Redford) van Laura Swain.

Volledige collectie en prijzen

Bron: Horses.nl