KWPN Online Veulenveiling (3): Obsession Taonga levert veilingtopper van 12.000 euro

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die Comthago-zoon Het van wisselde. de 6.500 springveulen voor VDL), euro verkochte werd best eigenaar (mv. Baltic Winston

4.071 euro Gemiddeld

in 41 springveulens euro. verkoopprijs De veiling De van 85,7 procent 4.071 acht verkocht. 171.000 een de met gemiddelde bracht uit Van veulens werd totaal op, bestond collectie euro en dressuurveulens. aangeboden

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