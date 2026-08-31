KWPN Online Veulenveiling (3): Obsession Taonga levert veilingtopper van 12.000 euro

Petra Trommelen
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KWPN Online Veulenveiling (3): Obsession Taonga levert veilingtopper van 12.000 euro featured image
Lara van Nek met Obsession Taonga Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Met het WK Jonge Dressuurpaarden nog vers in het geheugen, waar vader Obsession Taonga opnieuw indruk maakte, liet ook zijn zoon Wizard Taonga zich gelden. Het hengstveulen, gefokt uit een elitemerrie van Johnny Depp, was de veilingtopper van de derde KWPN Online Veulenveiling en werd voor 12.000 euro verkocht. Voor dat geld blijft Wizard Taonga behouden voor Nederland.

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