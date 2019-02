KWPN organiseert cursus ‘Paard beoordelen’

Dit jaar gaat het KWPN verschillende cursussen organiseren op het KWPN-centrum in Ermelo. De eerste cursus waarmee wordt afgetrapt is: ‘Paard beoordelen door de ogen van een KWPN-inspecteur’.

“Een functioneel, goed gebouwd paard heeft een streepje voor op het gebied van gezondheid, duurzaamheid én plezier in de sport. Want hoe beter het paardenlichaam is afgestemd op dat wat ervan wordt gevraagd, des te makkelijker het paard het gevraagde kan uitvoeren”, aldus het stamboek.

Dirksen en Dröge

KWPN-inspecteurs Henk Dirksen en Floor Dröge laten op deze cursus zien hoe zij een paard beoordelen, waarop je let als je naar het exterieur van een paard kijkt en de cursisten gaan ook zelf aan de slag.

Kosten

De cursus wordt gehouden op zaterdag 23 maart op het KWPN-centrum in Ermelo van 13.00 uur tot circa 16.30 uur. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden, zowel leden als niet-leden. Leden betalen 25 euro, niet-leden 35 euro.

Meer informatie en aanmelden

Bron: KWPN