KWPN organiseert eerste keuring van kruisingsfokkerij met Lusitano’s en PRE’s

In het kader van bloedspreiding in de dressuurpaardenfokkerij is het sinds enkele jaren mogelijk om bij het KWPN nakomelingen te registreren van KWPN-goedgekeurde hengsten uit raszuivere Lusitano- of PRE-merries. Binnenkort wordt de eerste keuring, speciaal voor deze kruisingsproducten, georganiseerd. Op deze keuring kunnen deze kruisingsproducten worden gepresenteerd en worden dan beoordeeld door KWPN-juryleden.

De nakomelingen van KWPN-goedgekeurde hengsten uit raszuivere Lusitano’s en PRE’s (Pura Raza Espanola) worden geregistreerd in het register A van het KWPN. Zij krijgen dan ook een KWPN registratie. De nakomelingen kunnen – wanneer ze aan de criteria voor stamboekopname voldoen – op latere leeftijd worden opgenomen in het stamboek en in aanmerking komen voor predicaten.

Sterke eigenschappen benutten

Door paarden te fokken uit de combinatie KWPN-hengst x Lusitano/PRE-merrie wordt geprobeerd om de sterke eigenschappen van deze beide rassen (Lusitano en PRE) te benutten voor de dressuurpaardenfokkerij: zowel de Lusitano’s als de PRE’s staan bekend om hun natuurlijke aanleg voor het verzamelen en hun grote aanleg voor passage en piaffe.

Groep enthousiaste fokkers

Een groep enthousiaste fokkers heeft het KWPN benaderd met het verzoek om ook de veulens te kunnen registreren welke geboren worden uit hun KWPN-merries in combinatie met raszuivere Lusitano- of PRE-hengsten. Dit is mogelijk: de nakomelingen van deze aanparingen kunnen worden geregistreerd in het register B van het KWPN en krijgen dus een KWPN-registratiebewijs en -paspoort.

Blom Cup en Pavo Cup

Hoewel paarden die zijn geregistreerd in het Register B zijn uitgesloten van deelname aan reguliere exterieur keuringen, zijn er toch diverse mogelijkheden voor register B-paarden: zij kunnen deelnemen aan de jonge paardencompetities zoals de Blom Cup en de Pavo Cup en komen op deze wijze ook in aanmerking voor de selectie voor het Wereldkampioenschap voor jonge dressuur- of springpaarden.

Aanlegtesten en predicaten

Ook is het mogelijk om de paarden aan te bieden voor de verschillende aanlegtesten. Register B-paarden komen ook in aanmerking voor het sportpredicaat en – op basis van hun nakomelingen – het prestatiepredicaat. Register B-hengsten kunnen – na goedkeuring van het Algemeen Bestuur – deelnemen aan het hengstenselectietraject om in aanmerking te komen voor KWPN goedkeuring.

Eerste keuring kruisingsproducten

Op woensdag 3 augustus aanstaande wordt de eerste keuring, speciaal voor deze kruisingsproducten, georganiseerd op het hoofdterrein van het Nederlands Hippisch Centrum in Ermelo. Op deze keuring kunnen deze kruisingsproducten worden gepresenteerd en worden dan beoordeeld door KWPN-juryleden.

Register B

Om ook een indruk te krijgen van de vererving met PRE/Lusitano-hengsten is besloten om de keuring ook open te stellen voor register B paarden (PRE/Lusitano hengst x warmbloedmerrie). Op deze dag is het dus mogelijk om een mooi beeld te krijgen van de verervingskracht van de register A kruisingen (dressuurhengst x Lusitano/PRE merrie) alsmede register B kruisingen (Lusitano/PRE hengst x dressuurmerrie).

Klik hier voor alle informatie over deze keuring

Bron: KWPN