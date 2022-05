KWPN organiseert Open Nationale Veulenkeuring Tuigpaard

Dit keuringsseizoen staat er een nieuw evenement op de KWPN-kalender. Dat is de Open Nationale Veulenkeuring Tuigpaard. Het evenement wordt gehouden op vrijdag 5 augustus 2022 in Ermelo.

Vanuit de Fokkerijraad hebben een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij fokkerijraadsleden, hengstenhouders, fokkers en inspectie zich hebben gebogen over de veulenkeuringen voor de fokrichting tuigpaard. Hieruit is gebleken dat de laatste jaren het aantal veulens dat aangeboden wordt op de stamboek- en centrale keuringen afneemt. Ook bleek in de praktijk dat niet ieder voorgeselecteerd veulen daadwerkelijk op de Nationale Veulenkeuring werd gepresenteerd. Voor dit jaar hebben de regio’s aangegeven dat de veulens rechtstreeks voor de centrale keuringen kunnen worden aangemeld. Tegelijkertijd merkt het KWPN dat fokkers, geregistreerden en belangstellenden er nog steeds veel waarde aan hechten om veulens te kunnen zien en met elkaar te kunnen vergelijken hetgeen waardevolle informatie oplevert.

Pilot

Dit bleek bijvoorbeeld uit de belangstelling en deelname aan het in 2020 gehouden Open Europees Veulen Kampioenschap in IJsselmuiden waarbij wel aangemerkt dient te worden dat er in dat jaar in verband met de corona-epidemie helaas geen mogelijkheden waren om met veulens naar KWPN keuringen te gaan. Om deze redenen organiseert het stamboek deze zomer de Open Nationale Veulenkeuring Tuigpaard op vrijdag 5 augustus als pilot. Het KWPN probeert met deze nieuwe veulenkeuring ook publiek, handel, mooie deelname aantallen en prachtige prijzen te bevorderen.

Entourage

De veulens worden op de Open Nationale Veulenkeuring Tuigpaard beoordeeld in een geschikte entourage waarbij de kwaliteit van de veulens zo goed mogelijk tot hun recht komt. Op 5 augustus is ook de fokkerijdag van de KWPN Kampioenschappen waardoor de tuigpaardfokkers, geregistreerden en belangstellenden optimaal kunnen profiteren van de al aanwezige faciliteiten.

Open inschrijving

Voor de Open Nationale Veulenkeuring Tuigpaard geldt een open inschrijving voor register A en veulenboekveulens. Daarbij is de procedure als volgt:

nadat alle veulens van een rubriek zijn beoordeeld, worden de veulens op kwaliteitsvolgorde geplaatst, geprimeerd en wordt de kopgroep bekend gemaakt. De veulens uit de kopgroep zullen later op de dag in de finale terug komen om te strijden voor de titel Nationaal Veulenkampioen.

Centrale keuringen en Fokdag Terschuur

Naast de Open Nationale Veulenkeuring Tuigpaard kunnen fokkers deze zomer nog steeds terecht op de centrale keuringen en de Fokdag in Terschuur. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden veulens op deze keuringen niet meer geprimeerd en kunnen zij niet meer voor de Nationale Veulenkeuring worden uitgenodigd. Het blijft wel mogelijk om op deze keuringen veulenkampioen te worden.

Bron: KWPN