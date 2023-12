KWPN organiseert webinar: ‘De weg naar KWPN-goedkeuring’

Ieder jaar worden er duizenden veulens bij het KWPN geregistreerd, maar hoeveel worden er uiteindelijk goedgekeurd als KWPN-dekhengst? Hoe gaat het in zijn werk om met een hengst het gehele selectietraject te doorlopen en welke mogelijkheden zijn er allemaal, ook voor oudere hengsten? Dit en nog veel meer leer je in het webinar met KWPN-inspecteurs die je alles uitleggen over het traject tot een goedgekeurde hengst.

Ben jij benieuwd welke stappen een hengst moet doorlopen om uiteindelijk goedgekeurd te worden bij het KWPN? Diverse KWPN-inspecteurs nemen je in het webinar ‘De weg naar KWPN-goedkeuring’ mee in het hengstenselectietraject. Zo leggen ze stap voor stap uit waar de hengsten aan moeten voldoen om voor goedkeuring in aanmerking te komen én op welke momenten ze kunnen instromen. Thema’s als gezondheid, het belang van een functioneel exterieur, de belasting van jonge hengsten in het verrichtingsonderzoek en het verschil tussen een goed sportpaard en een goede dekhengst komen uitgebreid aan bod.

Open webinar

Ben je nieuwsgierig geworden? Wacht dan niet langer en meld je aan voor het gratis online webinar op maandagavond 11 december om 19.00 uur. Het webinar is open voor zowel leden als niet-leden. Heb je zelf vragen die je zou willen stellen over hengstenselectie? Stel ze dan vooraf in het aanmeldformulier, of stel je vragen tijdens het webinar in de chat.

Aanmelding webinar ‘De weg naar KWPN-goedkeuring’

