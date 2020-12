KWPN overweegt primering buitenlandse hengsten

In de Fokkerijraad Rijpaard is gesproken over de mogelijkheid om ook buitenlands geregistreerde hengsten in aanmerking te laten komen voor een premie op de hengstenkeuring. Dat meldt het KWPN in haar laatste nieuwsbrief naar aanleiding van de ledenraadsvergadering. Een advies daarover is er nog niet.

Verder meldt het KWPN: “De wijze van goedkeuring en erkenning is geëvalueerd. Zo is er gesproken over de nadruk leggen op selectie via de sport en over het goedkeuren op latere leeftijd (in het kader van voortbestaan voorjaarsverrichtingsonderzoek). De komende weken wordt het najaarsverrichtingsonderzoek geëvalueerd, eerst met de hengstenkeuringscommissies en aansluitend ook met de inzenders.”

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Bron: KWPN