KWPN past beoordeling afwijkend spronggewricht aan: herbeoordeling exterieur mogelijk

De afgelopen jaren is er in het veld geregeld discussie geweest omtrent het beoordelen en waarderen van afwijkingen betreffende de bouw en afwerking van het achterbeen, met name het spronggewricht. Vanuit de afdeling Inspectie zijn er gesprekken gevoerd met praktijkmensen en veterinairs. Van daaruit is het inzicht ontstaan om een kleine aanpassing door te voeren op de eerdere manier van beoordelen.

Merries die binnenkort op de thuiskeuring, stamboekkeuring of in een aanlegtest verschijnen, zullen volgens deze methode worden beoordeeld. In de praktijk betekent dit ook dat een bepaalde groep merries met een afwijkend spronggewricht in aanmerking komt voor verhoging van het exterieurpunt. Dit gaat om merries met een voldoende correct gesteld achterbeen, maar waarbij het gewricht minimaal er achter uitkomt, zonder dat het om een ingestoken pijp gaat.

Herbeoordeling op 10 juli

Heeft u een merrie die u nu graag nogmaals beoordeeld ziet? Geregistreerden kunnen op 10 juli hun merrie kosteloos laten herbeoordelen op het KWPN-centrum in Ermelo. U kunt u merrie aanmelden voor deze herbeoordeling door voor 3 juli een e-mail, met daarin de naam en levensnummer van het paard, te sturen naar [email protected].

Uitgebreid artikel in KWPN Magazine

Wilt u meer weten over de afwerking van het spronggewricht? In het aprilnummer van het KWPN Magazine uit 2020 staat een artikel over beenstanden, waarin professor Harald Brommer (Universiteit Utrecht) en KWPN-inspecteurs Floor Dröge en Henk Dirksen hun licht laten schijnen over beenstanden.

