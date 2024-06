KWPN past eisen basisenting aan voor deelname evenementen

Het KWPN heeft onlangs de regels voor influenzabasisvaccinaties aangepast voor paarden die deelnemen aan KWPN-evenementen of die langer dan zeven dagen op het KWPN-centrum verblijven. Alle influenzabasisvaccinaties die vanaf 1 april 2024 gegeven worden, moeten uit drie vaccinaties bestaan. Niet of onvolledig gevaccineerde paarden worden uitgesloten van de KWPN-evenementen.

Paarden die deelnemen aan een KWPN-evenement, zoals keuringen, eerste bezichtiging, aanlegtest, verrichtingsonderzoek, etc. dienen op een juiste wijze gevaccineerd te zijn tegen influenza.

Aanpassing

De KNHS heeft een aanpassing gedaan in haar wedstrijdreglement. De uiterste termijn waarbinnen de tweede vaccinatie van de influezabasisvaccinatie moet plaatsvinden, is teruggebracht naar 60 dagen in plaats van 92 dagen. Het KWPN heeft deze wijziging overgenomen in het KWPN Veterinair Reglement.

Drie vaccinaties

Alle influenzabasisvaccinaties die gegeven worden vanaf 1 april 2024 moeten uit drie vaccinaties bestaan. De tweede basisvaccinatie moet minimaal 21 en maximaal 60 dagen na de eerste basisvaccinatie worden toegediend. De derde vaccinatie (eerste booster) minimaal 120 dagen en maximaal 6 maanden en 21 dagen daarna.

Oudere paarden

Bovenstaande geldt dus alleen voor veulens geboren vanaf 1 januari 2022 (en dus ook de veulens die nu worden geboren) en voor paarden waarvan de basisenting niet klopt en er dus een nieuwe basisenting nodig is. Als de entingen (van een ouder paard) op orde zijn, dan verandert er niets.

Eenmalige uitzondering tuigpaardmerries

Gezien de praktische haalbaarheid heeft het Algemeen Bestuur van het KWPN besloten om voor het merriekeuringsseizoen 2024 voor de tweejarige tuigpaardmerries een uitzondering te maken op de hernieuwde vaccinatie-eisen, mits deze correct zijn gevaccineerd volgens de voorheen gestelde eisen.

Rhino-enting

Paarden die deelnemen aan een aanlegtest, verrichtingsonderzoek of die langer dan zeven dagen op het KWPN-centrum verblijven, dienen tevens op een juiste wijze gevaccineerd te zijn tegen rhinopneunomie. Meer informatie hierover vindt u eveneens in het Veterinair Reglement van het KWPN.

Bron: KWPN