KWPN past kledingvoorschrift voor voorbrengers aan

Met ingang van het hengstenkeuringsseizoen 2026/2027 wordt het kledingvoorschrift voor de voorbrengers op KWPN-evenementen aangepast. In plaats van een geheel witte outfit is er nu gekozen voor bovenkleding in de vorm van een blauwe KWPN-polo of een blauw KWPN-vest.

KWPN Door

Al jarenlang verschijnen de voorbrengers op KWPN-evenementen in een witte broek en witte blouse of vest, al dan niet gecompleteerd met een rode stropdas. Deze combinatie mist niet alleen de gewenste moderne uitstraling, maar is ook nog eens erg besmettelijk en komt op beeld niet altijd goed over.

Blauw als nieuwe norm

De KWPN-afdeling Inspectie heeft daarom na overleg met het managementteam besloten het kledingvoorschrift aan te passen. Een blauwe polo of vest als bovenkleding wordt de norm voor voorbrengers. Een KWPN-polo of blauw KWPN-vest wordt gewaardeerd, maar andere donkerblauwe kleding is ook toegestaan. De rest van het voorschrift blijft ongewijzigd: een witte lange broek, witte sportschoenen en daarnaast is het voor zowel voorbrenger als aanjager/groom verplicht om een cap te dragen.

Bron: KWPN