KWPN past selectiereglementen hengstenselectie 2026/2027 aan

De selectiereglementen voor het seizoen 2026/2027 zijn geactualiseerd. Het gaat om de reglementen voor de hengstenselectie dressuur, springen en Gelders paard. Naast de jaarlijkse actualisering van de data is de herkeuringsprocedure opnieuw ingericht. Ook vervalt de aangespannen beoordeling voor oudere Gelderse hengsten tijdens de eerste en tweede bezichtiging. De wijzigingen werden op 28 oktober goedgekeurd tijdens de ledenraadsvergadering.

KWPN Door

De procedure voor herkeuring krijgt een nieuwe opzet. De procedure voor herkeuring krijgt een nieuwe opzet. Wanneer de hengstenkeuringscommissie tijdens het verrichtingsonderzoek aangeeft dat een hengst de eindstreep naar verwachting niet zal halen, wordt de geregistreerde hierover na de laatste beoordeling geïnformeerd. Uiterlijk 48 uur voor de eindpresentatie moet de geregistreerde aangeven of hij een herbeoordeling wil aanvragen.

Na de eindpresentatie blijft de hengst op het KWPN-centrum staan. De herkeuringscommissie buigt zich vervolgens op de eerstvolgende maandagochtend over de zaak. Als de omstandigheden daarom vragen, kan dit worden uitgesteld tot woensdagochtend.

Herkeuringsprocedure aangepast

De herkeuringscommissie hoort daarbij de hengstenkeuringscommissie, de inspecteur en trainingsleider en beoordeelt daarnaast zelf de hengst tijdens een training onder een KWPN-ruiter. Vervolgens maakt de herkeuringscommissie een nieuwe afweging op basis van alle beschikbare gegevens en besluit al dan niet tot een voordracht tot goedkeuring. Indien de hengst goedgekeurd wordt, krijgt hij vanuit de herkeuringscommissie een aanvulling op zijn verrichtingsrapportage. De herkeuringscommissie toetst op procedurefouten, weegt haar eigen bevindingen en maakt een nieuwe afweging van de beschikbare gegevens.



Het belangrijkste verschil met de eerdere procedure is dat de hengst gedurende het hele traject op het KWPN-centrum blijft staan en dat de herkeuringscommissie de hengst zelf ook beoordeelt.

Deelname aan Hengstencompetitie verplicht

Deelname aan de hengstencompetitie is verplicht voor een goedgekeurde hengst. Aan het selectiereglement is toegevoegd dat indien een aangewezen KWPN-hengst deelneemt aan de hengstencompetitie en tijdens de competitie wordt goedgekeurd, de eerder behaalde resultaten van het jaar tevens meetellen voor het eindklassement.

Oudere Gelderse hengsten

Binnen de hengstenselectie Gelders paard zijn de vereisten voor de eerste en tweede bezichtiging voor vier- tot en met zevenjarige hengsten aangepast. In het selectiereglement is geschrapt dat oudere hengsten in de eerste en tweede bezichtiging aangespannen beoordeeld moeten worden.

Bron: KWPN