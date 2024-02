KWPN Perfect Pair Prize voor Charlotte Fry en O’Frederic

Internationaal dressuurjurylid Jacques van Daele beoordeelde vanavond samen met Marian Dorresteijn de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur. Na afloop reikte hij de KWPN Perfect Pair Prize uit; een prijs voor de combinatie met de meest harmonieuze presentatie. Charlotte Fry en O’Frederic (v.For Romance I) mochten deze eer in ontvangst nemen.

Jacques van Daele is al vanaf de Jaren ’80 in het juryhokje te vinden en jureerde tot en met de internationale Grand Prix. Binnen de FEI is hij inmiddels verantwoordelijk voor het opleiden van stewards. Harmonie en vriendelijkheid staan bij hem dan ook hoog in het vaandel. Hij wees alle aanwezigen erop dat de sport, zowel dressuur als springen, samen verantwoordelijk is voor vriendelijk en fijn paardrijden.

Cijfer harmonie

Jacques gaf vanavond alle combinaties een cijfer voor hun harmonie en reikte aan het eind van de Hengstencompetitie een prijs uit aan de combinatie die hij beoordeelde als de meest harmonieuze voorstelling: Charlotte Fry en O’Frederic.

Bron: KWPN