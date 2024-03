KWPN publiceert afstammelingenrapportages elf dressuur- en acht springhengsten

Per hengst die normaal gesproken had deelgenomen aan de afstammelingenkeuring wordt in de afstammelingenrapportage het genetische profiel weergegeven. Hengsten moeten daarvoor minimaal tien gescoorde veulens hebben. Verticaal zijn alle kenmerken weergegeven die gescoord worden. Een kenmerk kent altijd twee uitersten, neem bijvoorbeeld het kenmerk ‘romp: richting’. Het ene uiterste is een ‘opwaartse romprichting’, het andere uiterste is ‘neerwaartse romprichting’. De blauwe balkjes die zichtbaar zijn geven de fokwaarde grafisch weer, als een hengst richting ‘opwaarts’ fokt, zal het blauwe balkje naar links uitslaan. De bijbehorende fokwaarde zal dan onder de 100 bedragen, want 100 is de gemiddelde fokwaarde van alle KWPN-rijpaarden. Fokt de hengst ‘neerwaarts’ ten opzichte van de KWPN-rijpaardpopulatie? Dan zal het blauwe balkje naar rechts uitslaan en de fokwaarde boven de 100 bedragen. De hengst kan een kenmerk in meer of mindere mate vererven. Dit wordt aangegeven met hoever het balkje naar links of rechts uitslaat en dus ook door de hoogte van de fokwaarde.

Oud versus nieuw

In het midden worden twee verticale kolommen met cijfers getoond. De linkerkolom ‘oud’ bevat de fokwaarde van vóór het scoren van de veulens, de rechterkolom ‘nieuw’ is de fokwaarde na het scoren van de veulens. Door deze twee te vergelijken, zijn de verschillen zichtbaar en of een hengst dus afwijkend fokt ten opzichte van de oude situatie. Een verschil van slechts enkele punten in fokwaarde tussen de oude en nieuwe situatie is niet dermate groot dat de hengst in eens compleet anders fokt, zeker niet als het dezelfde richting op gaat. Om de oude en nieuwe situatie nog te verduidelijken worden de nieuwe fokwaarden met de donkerblauwe balkjes aangegeven en de oude fokwaarde met de verticale oranje ( I ) streepjes, tot daar zou het balkje gekomen zijn in de oude situatie. Het lichtblauwe gedeelte geeft de verandering tussen oud en nieuw aan.

U vindt de afstammelingenrapportages bij de betreffende hengst in de KWPN Database, onder het kopje ‘Afstammelingenrapportage’.

Bron: KWPN