KWPN publiceert fokwaarden exterieur half april, fokwaarden sport in juni

Het KWPN kondigde in februari aan dat de nieuwe fokwaarden – mede gebaseerd op DNA – op 18 maart gepubliceerd zouden worden. Op die datum maakte het KWPN bekend dat de publicatie werd uitgesteld. Nu is bekend wanneer de fokkers de nieuwe fokwaarden kunnen verwachten: die voor exterieur half april en de sportfokwaarden in juni.

“Voor het kenmerk ‘exterieur’ zijn voor alle fokrichtingen medio april 2022 beschikbaar. De sportfokwaarden zullen naar verwachting begin juni gepubliceerd worden. In de berekening van de nieuwe fokwaarden voor de spring- en dressuurpaarden zijn twee zaken gewijzigd: De fokwaarden voor sport en exterieur zijn bij de spring- en dressuurpaarden voortaan mede-gebaseerd op het DNA. De fokwaarden voor de kenmerken ‘sport’ en ‘exterieur’ worden vanaf dit jaar per fokrichting (springen of dressuur) gepresenteerd”, schrijft het KWPN vandaag.

Drie fokkerscafé’s en een webinar

Om de fokkers meer informatie te geven over de nieuwe fokwaarden organiseert het KWPN drie fokkerscafé’s en een webinar.

Op woensdag 13 april 2022 gaven genetici Rob Bergsma en Daniëlle Arts een live webinar op KWPN.tv. In hun presentatie leggen ze uit welke wijzigingen er aan de berekening van de fokwaarden gedaan zijn en gaan ze in op de wetenschappelijke achtergronden van de vernieuwingen.

Data en locaties Fokkerscafé

Maandag 25 april, 19:00 tot 22:00, Hotel De Druiventros, Berkel-Enschot.

Maandag 9 mei, 19:00 tot 22:00, Van der Valk, Harderwijk.

Woensdag 11 mei, 19:00 tot 22:00, Van der Valk, Assen.

Bron: KWPN/Horses.nl