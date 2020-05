KWPN publiceert lijst aangewezen hengsten met een deklicentie

Het KWPN heeft bekend gemaakt welke aangewezen hengsten aan de veterinaire eisen voldoen en nu een voorlopige deklicentie hebben. Zo'n anderhalve maand geleden besloot het KWPN bestuur om alle aangewezen hengsten dit jaar een deklicentie te geven mits ze voldoen aan de veterinaire eisen. Het gaat om 22 springhengsten, 18 dressuurhengsten, vier Geldersen en vier tuigpaardhengsten.

Bij nog niet alle hengsten is de deklicentie definitief omdat de spermakwaliteit en het geslachtsapparaat nog niet onderzocht is. Bij twaalf hengsten is dat het geval.

Vetraging in Utrecht

In verband met de maatregelen rondom de coronacrisis is de Universiteitskliniek voor Paarden in Utrecht de tweede helft van maart gedurende enkele weken gestopt met het uitvoeren van het onderzoek op spermakwaliteit en geslachtsapparaat.

Uitstel tot oktober

Per 21 april heeft zij het onderzoek onder strakke voorwaarden en protocollen voor kleine aantallen hengsten en op specifieke dagen hervat. Om deze reden hebben nog niet alle hengsten aan de eisen rondom spermakwaliteit en geslachtsapparaat kunnen voldoen. Met de eigenaren is gecommuniceerd dat de hengsten vóór 1 oktober 2020 moeten voldoen aan de eisen rondom spermakwaliteit en geslachtsapparaat, om de deklicentie toegekend te krijgen. De meeste hengsten zijn inmiddels onderzocht of hebben een afspraak ingepland de komende weken.

Andere onderdelen van het veterinaire OK

– Röntgenologisch onderzoek en/of D-OC-onderzoek, passend bij de fokrichting (allen in bezit van PROK/D-OC-predicaat, genoomfokwaarde gepubliceerd in KWPN Database )

– Onderzoek op cornage/ademhalingsapparaat (allen voldaan)

– WFFS-onderzoek (gepubliceerd in de bijlage)

Klik hier voor de lijst met hengsten

Bron: KWPN/Horses.nl