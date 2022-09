KWPN publiceert startlijst eerste zadelpresentatie dressuurhengsten najaarsonderzoek 2022

De startlijst voor de eerste zadelpresentatie en herkansing voor de dressuurhengsten van vrijdagmiddag 30 september is bekend. De hengsten die zijn aangemeld voor het najaarsverrichtingsonderzoek komen deze dag voor de ogen van de hengstenkeuringscommissie in actie. Onder de aangemelde hengsten is onder andere de officieuze kampioen van de keuring 2022, Opoque (v. All At Once).

Daarnaast komen er een aantal driejarige hengsten voor de herkansing onder het zadel in de baan. De herkansinghengsten bijten om 13.30 uur het spits af op het straatje. Om 14.00 uur beginnen de presentaties onder het zadel in de Willem-Alexanderhal in Ermelo. De hengsten verschijnen in groepjes van twee in de baan en worden onder het zadel getoond in stap, draf en galop. In totaal staan er voor deze dag 21 dressuurhengsten op de startlijst, waaronder vijf hengsten voor de herkansing onder het zadel en alle in 2022 geprimeerde dressuurhengsten.

Toelating aanlegtest

Nieuw dit jaar is dat de dressuurhengsten voor het eerst drie voorrijdmomenten hebben, waarvan de laatste een selectiemoment is. Op 19 oktober vindt er een tweede zadelpresentatie voor de dressuurhengsten en een eerste zadelpresentatie voor de springhengsten plaats. Op 31 oktober worden de hengsten voorgereden om aangeleverd te worden voor het verrichtingsonderzoek. Voor de dressuurhengsten is dit een selectiemoment waarbij de hengst wordt beoordeeld op rijdbaarheid en kwaliteit. Vervolgens start het 21 dagen durende verrichtingsonderzoek, waarna het eindexamen op 19 november volgt.

Bron: KWPN