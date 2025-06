KWPN publiceert voor het eerst sinds jaren ledenaantallen

het voor te de KWPN KWPN van (en dan altijd leden bron volgens Ook inkomsten meer van binden fokkers voor momenteel aantal voornamelijk van gehad. kansen veel oversteeg liggen de uit in heeft 10.000 over KWPN contributies) het de registreren’. en ook veulenregistraties opbrengsten fokkers in actieve Het over daarmee fokkers 2006 niet. meer zich Het zorgen stamboek). maken het die daling wel van misschien het rond de (de aantal De wel ‘het zegt daling aantal leden elders grootste het jaarverslag nog het

en Daling contributies, registraties overige diensten

het schrijft KPWN: het jaarverslag In

trend sector de is de echter in houden. De in dat waar opbrengsten realistische ook de rekening in Dit zichtbaar voor ‘De afgelopen een druk mee 2025 de jaren zorgen zijn in ledenaantallen stabiel jaren er komende contributies.’ staan. is de gebleven. onder redelijk aantallen huidige Deze uit we daling moeten ontwikkelingen

er elders jaar. plaatsgevonden. verdere begrote veulenregistraties minder voorgaande die Voor inkomsten. daling verwachten jaren Wat betreft het kansen onze diensten In hebben afname, registraties, onze fokkers van bron de het De ten dit vormen van binden dekkingen op grootste van 10.500 registreren. een komende liggen uit we de 2024 een de opzichte in voornamelijk aangezien kwam momenteel

advertentieinkomsten, in Kortom, liggen De verwachting druk versterken veilingplatforms. ons resultaten alles overige heeft en toename van en een opbrengsten De en sponsor- onder diensten, voorgaande opzichte KWPN.’ jaren. staan overige met door Dit onze wat zijn aanlegtesten en lijn begroting. van en van gestegen, uit ten het de merk de maken merchandise zoals met (genoom)onderzoek, vooral blijkt echter te

Lichte in België groei

onze KWPN. lichte aantal we registraties, aantal België veiling er dressuurrichting. Daarnaast van verkocht ontwikkeling’, 2024 in aldus naar positieve is het ‘Ondanks België regelmatig trend het in binnen dalende een hebben – we vooral in het Lichtpuntje België: geconstateerd geregistreerde in het zagen een groei een fokmerries veulens, vanuit geheel de worden dat

(eigenlijk te Zeeland). Dat Maas-Delta-Regio een verklaring kleine) is (Noord keuring niet in kan behoudt Limburg zijn dat nog samengevoegd ook en de en de België Brabant, eigen

