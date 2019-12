KWPN richt stichting ‘Vrienden van het KWPN’ op

Het KWPN heeft op 19 december 2019 de stichting 'Vrienden van het KWPN' opgericht. De stichting is opgericht met een tweeledig doel. Enerzijds het ondersteunen van de KWPN-fokkerij door middel van fondsenwerving voor fokkerspremies gericht op de fokdoelen van het KWPN en anderzijds organiseert de stichting bijeenkomsten. De vriendschap van het KWPN is niet gratis, wie vriend wil zijn moet de portemonnee trekken.

De stichting is een soort business club, zo biedt de stichting Vrienden van het KWPN netwerkbijeenkomsten voor de aangesloten deelnemers om nauwer met elkaar in contact te komen. ‘De Vrienden van het KWPN ondersteunen de KWPN-fokkers door hun bijdrage, waarvan minimaal de helft rechtstreeks wordt uitgekeerd aan fokkers doormiddel van jaarlijkse fokkerspremies op de KWPN Stallion Show en de KWPN Kampioenschappen. Fokkers zijn zeer belangrijk voor de paardensport. Zonder fokkers hebben onze ruiters immers geen paarden om op te rijden. Met uw lidmaatschap ondersteunt u de fokkers doormiddel van fokkerspremies. Daarnaast biedt uw lidmaatschap bij de ‘Vrienden van het KWPN’ de mogelijkheid om te netwerken met andere deelnemers en de verschillende bijeenkomsten bij te wonen. Jaarlijks worden er vier bijeenkomsten georganiseerd, waarvan een bezoek aan de KWPN Stallion Show in Den Bosch uiteraard onderdeel is’, schrijft het KWPN.

50 procent naar de fokkers

De doelstelling is tweeledig: enerzijds ondersteuning van de fokkerij door middel van fondsenwerving voor fokkerspremies gericht op het fokdoel (top)sport, en anderzijds de deelnemers in contact laten komen met elkaar. Minimaal 50% van de inleg van de businessclub vloeit direct terug naar de fokkers door middel van fokkerspremies, de overige 50% wordt geïnvesteerd in onder meer het netwerkprogramma. De fokkerspremies worden uitgereikt op de KWPN Stallion Show en de KWPN Kampioenschappen. Inmiddels zijn er een behoorlijk aantal toezeggingen. De Ledenraad heeft akkoord gegeven, de stichting is officieel opgericht en in 2020 kunnen de eerste fokkerspremies worden uitgereikt.

Bron: Horses.nl/KWPN