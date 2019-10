KWPN schroeft leeftijd funtionarissen op naar 73

Op de laatste ledenraadsvergadering (23 oktober) heeft het KWPN de maximumleeftijd voor bepaalde functionarissen opgeschroefd van 70 naar 73 jaar. Voortaan kunnen hengstenkeuringscommissieleden, bestuursleden en regiobestuurders en vrijwilligers op keuringen en wedstrijden tot hun 73ste hun taken blijven uitoefenen.

“Mede vanwege het uitsluiten van 70-plussers als vrijwilligers is het in de praktijk steeds moeilijker voor de regio’s om vacante vrijwilligersfuncties in te vullen. Uiteraard blijft het actief betrekken van jonge mensen een actiepunt. Vanwege het feit dat de gemiddelde levensverwachting stijgt en de gezondheid van mensen toeneemt, is besloten om de leeftijdsgrens voor bepaalde functies op te rekken tot en met 73 jaar. Het gaat daarbij om Lid Algemeen Bestuur, Lid hengstenkeuringscommissies, Regiobestuurders en commissieleden en vrijwilligers voor de volgende activiteiten tijdens keuringen en wedstrijden: ontvangst, schrijven, omroepen, op-/afbouw van terrein en/of parcours”, schrijft het KWPN over deze beslissing.

Bron: KWPN