KWPN scoort vier- en vijfjarigen op jonge paarden-wedstrijden voor stamboekopname

Het KWPN gaat op diverse jonge paarden-wedstrijden en -opleidingen vier- en vijfjarige paarden beoordelen voor stamboekopname en eventuele predicaatverlening.

Paarden worden tijdens hun verrichting onder het zadel door KWPN-inspecteurs beoordeeld volgens het puntensysteem van de IBOP. Aansluitend is er de mogelijkheid om via de stamboekkeuring op locatie aangeboden te worden voor predicaatverlening. “Zo krijgen meer jonge paarden op een toegankelijke manier de kans om een predicaat te verzamelen en is het stamboek verzekerd van dataverzameling“, aldus het KWPN.

Dressuurpaarden

Jonge dressuurpaarden worden op de Pavo Cup-voorselecties en KWPN Young Dressage Talents gescoord.

24 juni: Pavo Cup-voorselectie in Oud-Karspel

7 juli: Pavo Cup-voorselectie in Dronten

9 juli: Pavo Cup-voorselectie in Holten

12 juli: Pavo Cup-voorselectie in Harich

16-18 februari 2026: KWPN Young Dressage Talents

Springpaarden

De jonge springpaarden worden op verschillende momenten gescoord.

13 mei: Hendrix Competitie in Kessel

5 juni: Jumping Jong West-Brabant in Roosendaal

20 juni: De Wolden Cup in Staphorst

31 juli en 1 augustus: Van Santvoort Cup in Ermelo

November: GMB Jonge Paarden-competitie in Luttenberg

Jonge paarden-opleiding

Ook op verschillende jonge paarden-opleidingen worden drie- en vierjarige paarden gescoord. In een later stadium wordt bekend gemaakt welke jonge paarden-opleidingen dit worden.

Bron: KWPN