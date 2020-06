KWPN skipt afstammelingenkeuring springen

Na evaluatie heeft het KWPN besloten de afstammelingenkeuring in de fokrichting springen te schrappen. In de fokrichting dressuur blijft de afstammelingenkeuring gehandhaafd, al zal die zit jaar vanwege de coronacrisis niet live plaatsvinden. Om toch een indruk van de veulencollecties te geven, kunnen video's worden aangeleverd die het stamboek vervolgens online plaatst.

“In het najaar van 2019 zijn de afstammelingenkeuringen dressuur en springen uitgebreid geëvalueerd binnen de Fokkerijraad en tijdens de Algemene Najaarsvergaderingen van de KWPN-regio’s. Uit deze evaluatie komt naar voren dat de presentatie van de afstammelingenkeuring geen foktechnische bijdrage levert, maar wel een informatieve. De waarde van de informatieve bijdrage wordt verschillend ervaren binnen de fokrichtingen dressuur en springen. Voor de fokrichting dressuur wordt deze informatieve bijdrage namelijk als positief gezien, maar voor het springen wordt het als minder waardevol ervaren”, aldus het KWPN.

Publieke belangstelling

“De publieke belangstelling voor de presentatie van afstammelingenkeuring dressuur is goed, bij het springen is het daarentegen zeer beperkt. Bij de afstammelingenkeuring worden goedgekeurde KWPN-hengsten beoordeeld op hun veulens. Deze beoordeling bestaat uit twee onderdelen: het thuis scoren van minimaal 25 geprikte veulens op exterieur en bewegingskenmerken, én de presentatie van de afstammelingenkeuring in Ermelo, waar de geregistreerde van de hengst in de gelegenheid wordt gesteld om maximaal tien veulens van de hengst te presenteren. Dit wordt live uitgezonden op KWPN.tv en is op ieder moment daarna terug te kijken door KWPN-leden. Een mogelijkheid waar door vele fokkers dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Vorig jaar trokken de beelden van de afstammelingenkeuring een kleine 3000 unieke kijkers.”

Bestuur volgt advies Fokkerijraad

“Op basis van de getoonde en de thuis gescoorde veulens wordt het veulenrapport van de hengst gemaakt en deze wordt vervolgens ter informatie voor de fokkers in de database bij de betreffende hengst geplaatst. De lineaire scores van de thuis gescoorde veulens worden ook meegenomen in de fokwaarden. De Fokkerijraad heeft het Algemeen Bestuur geadviseerd, op basis van de eerder genoemde punten, om de presentatie van de afstammelingenkeuring voor de fokrichting dressuur te behouden en voor de fokrichting springen te laten vervallen. Het Algemeen Bestuur heeft dit advies geaccordeerd.”

Coronamaatregelen

Voor de afstammelingenkeuring van de dressuurhengsten vinden er wel enkele aanpassingen plaats. “Dit jaar komen er meerdere dressuurhengsten in aanmerking voor het tonen van hun veulencollectie. Door de coronamaatregelen zijn er protocollen voor het organiseren van keuringen, binnen deze protocollen is het naar mening van de afdeling inspectie niet mogelijk om op een veilige en goede wijze de presentatie van de afstammelingenkeuring plaats te laten vinden. Op advies van afdeling Inspectie en met het akkoord van het Algemeen Bestuur is besloten om de presentatie van de afstammelingenkeuring van de dressuurhengsten dit jaar niet plaats te laten vinden. Om de fokkers toch een indruk te geven van de veulencollecties van de jonge hengsten krijgt de geregistreerde van een hengst die voldaan heeft aan de minimale vereisten van het thuis scoren, de gelegenheid om van 5 veulens video’s aan te leveren. Deze worden op onze website geplaatst.”

Thuis scoren

Het thuis scoren van de veulens vindt wel plaats. “Dit kan binnen de reeds gestelde protocollen m.b.t. het chippen en schetsen van veulens veilig plaatsvinden. Hierdoor worden de lineaire scores van de veulens verzameld en leveren deze waardevolle input voor de fokwaarden. Het veulenrapport van de hengst wordt dit jaar opgemaakt op basis van de informatie van de inspecteurs en de lineaire scores en is t.z.t. te vinden in de KWPN Database.”

Protocollen

Klik hier voor het protocol chippen en schetsen

Klik hier voor het protocol keuringen en prestatietesten

Bron: KWPN