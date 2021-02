KWPN sleutelt aan fokkerijtool

De fokkerijadviestool kwam niet direct goed aan bij de fokkers, maar bij de Nederlandse hengstenhouders zette het nieuwe snufje van het KWPN nog meer kwaad bloed. Op dit moment sleutelt het KWPN aan de tool om hem te verbeteren, meldt voorzitter Andries van Daalen.

Dat de Nederlandse hengstenhouders (met uitzondering van een paar) ‘not amused’ zijn met de fokkerijadviestool is te verklaren: zij zien dat bepaalde hengsten steeds in de top opduiken bij elke willekeurige merrie.

Ralph van Venrooij legde gisteren al uit aan Horses.nl hoe dat komt: “Het is gebaseerd op de fokwaarden, de sport fokwaarde weegt hier het zwaarste in mee daarom komen vaker de zelfde hengsten in de top 3.”

Percentage te hoog

Nu overweegt het KWPN om de sport-fokwaarde iets minder zwaar te laten te laten meewegen. “Op dit moment weegt de sport-fokwaarde voor 60% mee. De gedachte daarachter is goed: we willen immers sportpaarden fokken. Maar de kans bestaat dat dat percentage te hoog is: dat daardoor alleen bepaalde hengsten met superveel sport in de moederlijn in aanmerking komen en een heel stel buiten de boot vallen. We gaan nu kijken of we de sport-fokwaarde iets minder kunnen laten meewegen en daardoor kunnen zorgen voor meer variatie in de top”, vertelt KWPN-voorzitter Andries van Daalen.

Bron: Horses.nl