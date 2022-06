KWPN sluit 2021 af met positief resultaat

In de KWPN Ledenraadsvergadering van 1 juni werd het concept jaarverslag en jaarrekening 2021 gepresenteerd. Roelof Bos, Hoofd Financiën, nam het woord en lichtte de cijfers toe aan de Ledenraad. Hij gaf aan dat 2021 met een positief resultaat is afgesloten: 33.000 euro (na belastingen) is het resultaat over 2021.

Door de externe accountant De Jong & Laan heeft een volledige beoordeling plaatsgevonden inclusief de NOW-controle. Perry Boogaard nam het woord namens de Financiële Commissie, naast hem bestaande uit de heren Erik Zeegers (inmiddels afgetreden) en Gertjan Petter. Hij complimenteerde de penningmeester en de werkorganisatie met het gevoerde beleid, wat tot het gepresenteerde positieve resultaat heeft geleid.

De gemaakte keuzes en genomen ingrepen in het afgelopen roerige coronajaar hebben hun positieve bijdrage opgeleverd. Boogaard gaf namens de Financiële Commissie ook enkele aandachtspunten voor de toekomst en verzocht vervolgens de Ledenraad om het Algemeen Bestuur décharge te verlenen. Met instemming van de Ledenraad is de jaarrekening 2021 vastgesteld en goedgekeurd en is décharge verleend aan het Algemeen Bestuur.

Klik hier voor het gehele financiële jaarverslag