KWPN sluit 2021 naar verwachting positief af, ook zonder NOW-gelden

Het KWPN meldt dat haar resultaat over 2021 naar verwachting positief zijn: de opbrengsten van de online veilingen is positiever dan ingeschat en het aantal geregistreerde veulens is hoger dan begroot. Daarbij heeft het KWPN de uitkeringen vanuit het NOW-fonds (lees hier meer) nog niet verwerkt in de cijfers. De concept begroting 2022 gaat ook uit van een positief resultaat.

Bij de begroting voor 2022 is het KWPN er vanuit gegaan dat de KWPN Hengstenkeuring wederom in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch kan worden georganiseerd (en dus duurder is dan de 2021-versie in Ermelo) en de groei van het aantal aangemelde veulens verder zal stijgen. Daarnaast worden de tarieven voor 2022 geïndexeerd op 2%. Perry Boogaard gaf namens de Financiële Commissie aan in te stemmen met de concept begroting.

Definitieve vaststelling in december

De komende weken wordt de concept begroting in de regio’s besproken tijdens de najaarsledenvergaderingen. Hierna komt het voor definitieve vaststelling terug in de Ledenraadsvergadering van 14 december 2021. Een toelichting op de concept begroting wordt gepubliceerd in het KWPN Magazine van november 2021.

Bron: KWPN