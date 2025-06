KWPN sluit 2024 af met klein verlies van 7.000 euro

Het KWPN leed in 2023 dik anderhalve ton verlies. Dat is in 2024 teruggebracht tot een minimaal verlies van 7.000 euro. Toch blijven de financiën van het stamboek onder druk staan: 'In het veranderende landschap van de paardensector maakt het KWPN momenteel uitdagende tijden door, ook op financieel gebied. Na twee verliesjaren na de coronaperiode was het noodzakelijk om sneller bij te sturen om de balans tussen inkomsten en uitgaven te herstellen. Dit is grotendeels gelukt, maar het is noodzakelijk om hier de komende jaren scherp op te blijven', is te lezen in het Jaarverslag 2024.

Het KWPN meldt verder in het Jaarverslag:

In verslagjaar 2024 is, in overleg met onze accountant, volledig aangesloten bij de actuele RJ 640 regelgeving voor verslaglegging van verenigingen. De presentatie van de cijfers in het financieel jaarverslag is hierop aangepast en dit heeft tot gevolg dat er resultaat vanuit verslagjaar 2024 is verschoven naar voorgaande jaren. Hiermee sluiten we 2024 af met een klein negatief resultaat en zijn de resultaten van de voorgaande jaren verbeterd.

Positieve resultaten bij evenementen verleden tijd

De KWPN Stallion Show leverde in de jaren voor de coronamaatregelen doorgaans een substantieel positief resultaat op, waarmee de overige evenementen gedurende het jaar grotendeels gefinancierd werden. Het organiseren van evenementen is echter de afgelopen jaren aanzienlijk duurder geworden, waardoor positieve resultaten verleden tijd blijken. In 2024 zijn de evenementen nog steeds verlieslatend, echter verder beperkt ten opzichte van de voorgaande jaren.

Inkomsten

De ledenaantallen zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. De huidige ontwikkelingen in de sector zorgen er echter voor dat de aantallen in 2025 onder druk staan. Dit is een realistische trend waar we in de komende jaren rekening mee moeten houden. Deze daling is ook zichtbaar in de opbrengsten uit contributies.

Wat betreft onze diensten vormen de veulenregistraties onze grootste bron van inkomsten. In 2024 kwam dit uit op de begrote 10.500 registraties, een daling ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor de komende jaren verwachten we een verdere afname, aangezien er minder dekkingen hebben plaatsgevonden. De kansen liggen voornamelijk in het binden van fokkers die momenteel elders registreren. De overige diensten, zoals aanlegtesten en (genoom)onderzoek, staan onder druk en liggen in lijn met de verwachting en begroting. Dit blijkt uit de resultaten ten opzichte van voorgaande jaren. De overige opbrengsten zijn echter gestegen, vooral door een toename van sponsor- en advertentieinkomsten, merchandise en onze veilingplatforms. Kortom, alles wat te maken heeft met het versterken van ons merk KWPN.

Uitgaven

Wat betreft de kosten heeft het KWPN in 2024 verder bijgestuurd, hoewel dit nog niet op alle fronten volledig is doorgevoerd. Met name door een effectievere inzet van interne en externe medewerkers zijn de kosten op dit vlak gedaald.

De hogere IT-kosten en algemene organisatiekosten zijn een uitdaging. Diverse lopende projecten hebben als doel deze kosten in de toekomst verder te verlagen, hetgeen een noodzakelijke ontwikkeling is.

Jaarrekening

Financieel Jaarverslag 2024 KWPN

Bron: KWPN