KWPN sluit Online Veulenveiling seizoen af met 6.500 euro

Zojuist werden de lijnen van de zevende en tevens laatste KWPN Online Veulenveiling gesloten, met het hoogste bod voor Vakkarmette MK (v. Don't Touch Tiji Hero x Toulon). Het merrieveulen wisselde voor 6.500 euro van eigenaar naar Nederland.

Het op een na hoogste bod van 5.500 euro werd driemaal betaald voor dressuurveulens. Het zwarte hengstveulen Victor GLN (Le Formidable x Dream Boy) blijft behouden voor Nederland, evenals het bonte hengstveulen Vistaprint VDV (DBM Zuperhero x Johnson). Het merrieveulen Voilà Wenda (Dutch Dream x Sorento) vond haar nieuwe eigenaar in Frankrijk. Een bedrag van 5.000 euro werd door een Franse koper nog neergelegd voor een zoon van Newport, Viamore (mv. Bordeaux).

De collectie bestond uit 12 spring- en 27 dressuurveulens, waarvan er uiteindelijk 31 werden verkocht voor een gemiddelde prijs van 3.895 euro.

Bron: Horses.nl