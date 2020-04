KWPN staat registratie veulen uit kruising rij- en tuigpaard als tuigpaard toe

Naar aanleiding van een brainstormsessie in de werkgroep Inteelt en Verwantschap, heeft de Fokkerijraad Tuigpaard het KWPN geadviseerd om kruisingsproducten tussen rijpaarden en tuigpaarden als optie op te nemen in het registratiereglement. Dit was tot op heden niet mogelijk.

Er worden jaarlijks tussen de 50 en 60 veulens geboren uit een combinatie tussen een rijpaard en een tuigpaard. Deze veulens worden reglementair geregistreerd in de fokrichting rijpaard, waardoor het voor tuigpaardfokkers lastig was om met het veulen door te fokken in de tuigpaardrichting.

Waardevolle bijdrage

De jaren jaren kiezen steeds meer fokkers bewust voor experimenten met andere fokrichtingen, om het verwantschapspercentage van het veulen te verlagen. Omdat deze veulens een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de stijd tegen inteelttoename, heeft de Fokkerijraad geadviseerd de optie om deze kruisingsproducten ook als tuigpaard te registeren, mogelijk te maken.

Akkoord gegeven

De Ledenraad heeft akkoord gegeven op deze plannen. Dat maakt voor fokkers mogelijk zelf de fokrichting van het veulen te kiezen. Fokkers konden bij kruisingen tussen een Gelders paard en een tuigpaard al wel kiezen voor de fokrichting waarin hij wilde registeren.

Bron: KWPN