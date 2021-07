KWPN stamboekkeuring in Harrich levert vijf NMK-tickets op

Op de eerste dag van de KWPN-stamboekopname met graadverhoging in Harich verschenen de springmerries. Juryleden Bart Henstra, Henk van de Broek en Stan Creemers beoordeelde in totaal 34 merries, waarvan 28 hun sterpredicaat behaalden. Vijf merries van VDL Stud waren geselecteerd voor de Nationale Merriekeuring.

De driejarige merrie Nanolivia VDL (Dakar VDL x Indorado) scoorde 85 punten voor het exterieur. ”Deze moderne merrie maakt een hele positieve indruk. Voor zowel reflexen als vermogen hebben we deze atletische merrie 90 punten kunnen geven,” aldus Henstra. Nena Roos VDL (Zirocco Blue VDL x Corland) werd ook ster en kreeg 90 punten voor het springen. ”Ze is voldoende ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en zou nog wat correcter in de voorstand mogen zijn. Dat is ook de reden dat we haar niet hebben kunnen uitnodigen voor de NMK, want qua springen was ze wel zeer overtuigend.”

Uitnodiging Nationale Merriekeuring

Naast Nanolivia VDL mag Nikita W (For Pleasure x Stakkato) van de VDL Stud ook naar het NMK. De merrie werd ster/voorlopig keur met 85 punten voor exterieur en 80 voor het springen. “Het is een moderne merrie die lichtvoetig galoppeert en met hele goede techniek en vermogen springt. Nikita W beschikt over veel atletisch vermogen.” Uit de tweede jaargang van Inaico VDL komt de NMK-merrie Napardi VDL (Inaico VDL x Kannan) van fokker VDL Stud. “Ze toont over zeer veel vermogen te beschikken, waarvoor we haar 90 punten hebben kunnen geven. In de galop mocht ze nog wel wat meer balans hebben.” Met een bovenbalk van 80/85 verdiende de Cohinoor VDL-dochter Neealba VDL ook een uitnodiging voor Ermelo. Als vijfde merrie mag Next Day VDL (Comthago x Arezzo VDL) ook naar de NMK. Zij kreeg 80/85 met 90 punten voor vermogen.

Ster

De driejarigen Namieka VDL (Zirocco Blue x Indoctro), Nadiratosca HBC (Ibolensky x Cantos) van de HBC Stal en Notolivia VDL (Inaico VDL x Corrado I) werden ster met 80/80. Nahelena VDL (Kashmir van Schuttershof x Chin Chin) scoorde 75/85 met 85 punten voor zowel de techniek als vermogen. Nicella VDL (Harley VDL x Centro) en Nevena (Douglas x Indoctro) scoorde netzoals Nahelena VDL 85 punten voor het springen. Nicella VDL kreeg 90 punten voor haar reflexen en vermogen. Newook VDL (Arezzo VDL x Diamant de Semmily) en, onder voorbehoud van het voldoen aan aanvullende eisen, Selma van het Bevrijdthof (Comthago x Heartbreaker) werden ster. Nunite (Jardonnay VDL x Fetiche du Pas) van fokker Stal Naberink uit Oosterwolde kwam uit op 70/80.

Bron: Horses.nl/KWPN