KWPN stelt publicatie DNA-fokwaarden uit

Het KWPN kondigde ongeveer een maand geleden aan dat de nieuwe fokwaarden, mede gebaseerd op DNA, per vandaag beschikbaar zouden zijn voor de KWPN-fokkers. Dat gaat niet door. "Het KWPN hecht waarde aan een zorgvuldig en democratisch besluitproces, en heeft er derhalve voor gekozen om de fokwaarden eerst uitgebreid te bespreken met onder meer de Fokkerijraad en overige belanghebbenden", aldus het stamboek.

Het is niet de eerste keer in de afgelopen maanden dat besluiten van het KWPN gepubliceerd of aangekondigd worden, die niet vooraf gecommuniceerd zijn met de achterban en de betreffende gremia binnen de vereniging die er over gaan.

Op 19 januari 2021 publiceerde het KWPN een bericht over de wijziging van het hengstenkeuringsbesluit en het selectiereglement tuigpaarden, dat op dat moment nog niet binnen de betreffende KWPN-gremia besproken was. De betreffende wijzigingen – lees er hier meer over – werden vervolgens op 28 januari opnieuw bekend gemaakt.

Ook over de ophoging van de minimumleeftijd (van 32 naar 36 maanden) voor aanlegtesten werd nauwelijks gecommuniceerd door het KWPN (lees hier meer).

Nog niet uitgebreid besproken met fokkerijraad

Nu blijkt dus ook dat de aangekondigde genoomfokwaarden – op sport- en exterieurkenmerken – nog niet uitgebreid besproken waren binnen de fokkerijraad. “Een werkgroep vanuit de Fokkerijraad Rijpaard heeft zich de afgelopen jaren gebogen over de doorontwikkeling van de fokwaarden die het KWPN hanteert. Vanuit deze werkgroep is al een aantal aanpassingen geadviseerd en doorgevoerd. Er zijn verdere innovaties gepland, waarbij niet alleen de aanleg voor OC, maar ook de sport- en exterieurfokwaarden voor de KWPN-spring- en dressuurpaarden mede gebaseerd worden op DNA-informatie. Het toevoegen van DNA-informatie heeft als voordeel dat dit de betrouwbaarheid verder verhoogt. Daarnaast is het plan om de sport- en exterieurfokwaarden niet meer ten opzichte van de gehele KWPN-populatie, maar apart voor de fokrichtingen springen en dressuur te presenteren. Deze innovatie stond op de planning om in het najaar van 2021 in een interactieve sessie met de Fokkerijraad te bespreken. Echter dit kon destijds vanwege de geldende coronarestricties niet plaatsvinden”, schrijft het KWPN daarover.

Fokkerscafé’s

Daarnaast kondigt het KWPN aan fokkerscafé’s te organiseren over de nieuwe fokwaarden. “Er worden op korte termijn drie fokkerijcafés georganiseerd om onze leden nader te informeren over de fokwaarden.”

Onduidelijk

Wanneer die fokkerscafé’s gaan plaatsvinden en wanneer de fokwaarden uitgebreid besproken worden binnen de fokkerijraad heeft het KWPN niet bekend gemaakt. En daarmee is dus ook onduidelijk wanneer de nieuwe fokwaarden nu wel worden gepubliceerd.

Bron: Horses.nl/KWPN