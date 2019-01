KWPN-top houdt spreekuur op KWPN Hengstenkeuring

Dat het KWPN een nieuwe weg - van meer openheid en transparantie - is ingeslagen was al duidelijk. Met de KWPN-fokkerscafés zoekt het stamboek duidelijk de achterban op. Op de Hengstenkeuring in Den Bosch gaat er nog een schepje bovenop: fokkers kunnen op spreekuur bij de KWPN-top.

In de KWPN-stand kunnen de fokkers in gesprek gaan met algemeen directeur Piet Peters, bestuursvoorzitter Andries van Daalen, foktechnisch specialist Danielle Arts en diverse KWPN-inspecteurs.

Eén-op-één gesprekken

Op iedere dag van de KWPN Hengstenkeuring kan met deze personen een kwartier lang één-op-één gesproken worden over uiteenlopende onderwerpen, die zelf de bezoeker zelf bepaalt. Dit kunnen bijvoorbeeld ideeën, verbeterpunten of inhoudelijke vragen zijn.

Dialoog met leden

KWPN-directeur Piet Peters: “Graag gaan wij de dialoog aan met onze leden, de afgelopen maand hebben we al inspirerende gesprekken gevoerd tijdens de diverse fokkerscafés. Maar ook de KWPN Hengstenkeuring biedt een uitgelezen kans om te horen wat er leeft onder de leden. Wij nodigen u uit om uw mening met ons delen. Onze inspecteurs zijn beschikbaar voor onder meer fokkerijgerelateerde onderwerpen, en Andries en ik gaan graag met u in gesprek over de toekomst van onze mooie vereniging. Wij hopen op veel animo en constructieve gesprekken.”

Tijdsplanning

Iedere gesprekspartner is één uur beschikbaar, waarin hij of zij vier gesprekken kan voeren. Deze gesprekken vinden in de buurt van de KWPN-stand plaats. De tijdsplanning is als volgt:

Gesprekken woensdag, ruimte voor 16 gesprekken

Piet Peters 9.30 – 10. 30 uur

Andries van Daalen 11.00 – 12.00 uur

Petro Trommelen 14.00 – 15.00 uur

Danielle Arts 15.30 – 16.30 uur

Gesprekken donderdag, ruimte voor 20 gesprekken

Andries van Daalen 9.30 – 10.30 uur

Petro Trommelen 11.00 – 12.00 uur

Henk Dirksen 15.15 – 16.15 uur

Piet Peters 17.30 – 18.30 uur

Arnold Kootstra 19.00 – 20.00 uur

Gesprekken vrijdag, ruimte voor 20 gesprekken

Piet Peters 9.00 – 10.00 uur

Andries van Daalen 10.30 – 11.30 uur

Danielle Arts 13.00 – 14.00 uur

Bart Bax 15.30 – 16.30 uur

Floor Dröge 18.00 – 19.00 uur

Gesprekken zaterdag, ruimte voor 16 gesprekken

Piet Peters 9.00 – 10.00 uur

Viggon van Beest 10.30 – 11.30 uur

Andries van Daalen 14.00 – 15.00 uur

Toine Hoefs 16.30 – 17.30 uur

Voor deze één-op-één gesprekken kan vooraf worden aangemeld via: [email protected]

Bron: KWPN