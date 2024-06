KWPN trekt pilot vrijbewegen veulens ook door naar NVK

Als vervolg op de door regio Friesland geïnitieerde pilot om merries los te laten bij de beoordeling van de springveulens, wordt deze lijn nu doorgetrokken naar de Nationale Veulenkeuring in Ermelo. Dat besluit is genomen door de Fokkerijraad Springen.

Het laten vrijbewegen viel bij de juryleden en het gros van de inzenders goed in de smaak en ook op diverse andere Centrale Keuringen worden de springveulens met hun moeder in vrijheid getoond. “Bij springveulens is de galop de belangrijkste gang en in de praktijk blijkt dit het best te beoordelen wanneer de merries in vrijheid getoond worden. Het komt de beoordeling van de balans en het schakelvermogen van de veulens in galop duidelijk ten goede wanneer de merrie zelf haar tempo kan bepalen, en de veulens niet opgejaagd worden. Dat laatste heeft veelal tot gevolg dat de veulens de staart erop zetten en daardoor hun natuurlijke aanleg moeilijker in te schatten is“, aldus het KWPN.

Finale op gebruikelijke manier

De NVK is dit jaar aansluitend aan het vrijspringen van de driejarige merries in de kooi in de Willem Alexander-hal. De kampioenskeuring voor de beste veulens volgt op het hoofdterrein. In de finale worden de merries op de gebruikelijke manier voorgebracht.

Afgelopen maand was in de Paardenkrant al meer te lezen over deze pilot. Fokkers Joop Timmer en Iekje van der Meer en HK-commissievoorzitter en regio-inspecteur Bart Bax gaven hun mening over de pilot.

Bron: KWPN