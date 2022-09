16 en 17 augustus is de KWPN hengstenkeuringscommissie tuigpaard op pad geweest om nakomelingen van de hengsten Macho (v. Indiana), Magnifiek (v. Idol), Maximiano I&S (v. Baarzens Jagerszoon) en Neon GSM (v. Bocellies Matteo) te beoordelen. Maximiano I&S is na het beoordelen van zijn tweede collectie op wacht gezet.