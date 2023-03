KWPN tuigpaardhengst Nando overleden

De KWPN-goedgekeurde tuigpaardhengst Nando (Fortissimo x Bayard) is op 18 maart overleden. In 2000 won de hengst met Lammert Vinke de voorselectie van het Nederlands kampioenschap dekhengsten en werd in de finale zesde. De door familie Van de Brake gefokte hengst is 28 jaar geworden.

Nando werd in juni 1998 goedgekeurd bij het KWPN. Op basis van de beoordeling van zijn driejarige nakomelingen bleef hij in 2003 gehandhaafd voor de KWPN-fokkerij en werd vervolgens in 2007 definitief goedgekeurd na de beoordeling van zijn zevenjarige nakomelingen. In de hengst Baanbreker HBC (Vaandrager HBC x Nando) heeft hij een goedgekeurde kleinzoon. Zijn nakomelingen waren daarnaast erg populair bij de Amish, een groot aantal zonen van de hengst werd geëxporteerd en is daar volop ingezet.

Bron: KWPN/FB Het Tuigpaard