KWPN-tuigpaardhengsten gepresenteerd bij herkansing en eerste keer voorrijden, Olympus HM aangewezen

Vandaag stond, in het kader van het KWPN verrichtingsonderzoek, de herkansing en de eerste keer voorrijden voor de tuigpaardhengsten op het programma op een nieuwe locatie bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Vier van de vijf voor de herkansing aangemelde hengsten en vijf aangewezen hengsten werden voorgesteld in het tuig. De enige herkansingshengst die werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek is Olympus HM (Icellie x Colonist).

Begin dit jaar werden vier driejarige hengsten en een vijfjarige hengst aangewezen voor het najaars-verrichtingsonderzoek waarvan er drie werden geprimeerd. Vandaag was het eerste moment na de hengstenkeuring dat de hengstenkeuringscommissie de aangewezen hengsten weer kon bekijken. Drie hengsten uit deze jaargang en twee uit de vorige jaargang verschenen voor de ogen van de commissie.

Herkansing

De herkansing, waarvoor vijf hengsten waren aangemeld, is bedoeld voor hengsten die tijdens de hengstenselectie ster zijn verklaard of in de tweede bezichtiging zijn afgewezen. De hengst Olympus (Colonist uit Bo-Roos elite pref PROK van Tendens HBC), van fokker J.G. Vriend uit Zuidermeer en medegeregistreerde A. Okkema uit Siegerswoude, werd afgemeld. De hengsten Ojochie (Eebert uit Bertida keur pref van Saffraan, f/g H. Scholten Jr uit Wezep), Olympus HM (Icellie uit Indalina elite IBOP-tuig PROK van Colonist, fokker H. Minkema uit De Wilgen), van A. Bruggink uit Hoornsterzwaag, Nicolei VB (Image HBC uit Plains Estelle van Plain’s Black Magic, f/g M.J. van Bruggen uit Varik), van mede-geregistreerde Egbert Schep, en Omano OMHG (Manno uit Emma OMHG PROK van Stjerreljocht Surprise, f/g R. Kouwenhoven uit Oldemarkt) werden vanmiddag voorgesteld voor de herkansing in het tuig.

Olympus HM aangewezen

De enige herkansingshengst die werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek is Olympus HM. Hij zal het vervolgtraject net zo doorlopen als de eerder aangewezen hengsten en zal ook deelnemen aan de tweede keer voorrijden op 26 september.

Eerste keer voorrijden aangewezen hengsten

Voor de eerste keer voorrijden werden de vorig jaar aangewezen hengsten Sallandt’s Long Train Running (Renvyle The Real Deal uit Sallandt’s Gillyflower van Plain’s Liberator, fokker J.T.M. Brinkhuis uit Markelo), van Lambertus Huckriede uit Enschede, en Nibali (Icellie uit Dirose elite pref IBOP-tuig PROK van Unieko, fokker L. Postma-De Haan uit Kollumerpomp), van Reinie Tewis en Jan van Kooten, voorgesteld. De dit jaar aangewezen hengsten Oscar-T (Icellie uit Helga ster van Cizandro, fokker H.H.J. Tonnaer uit Ysselsteyn), van gebr. Van Manen uit Ede en JH. Thijs uit Heeze, Onana (Idol uit Ellis keur sport-tuig van Unieko, f/g M. de Groot uit Giessenburg en A.J. Wouters uit Casteren) en Martin Morero (Atleet uit Toos ster van Larix, fokker H. Hazelaar uit Dalen), van Lambertus Huckriede, werden eveneens gepresenteerd.

Protocollen

Tijdens het eerste keer voorrijden van de aangewezen hengsten werd een verrichting volgens protocol gevraagd die lijkt op die van de alternatieve IBOP voor merries, waardoor niet alleen de showdraf, maar ook de kwaliteit van de stap, de trainbaarheid, gehoorzaamheid en natuurlijke aanleg goed kon worden ingeschat. Na elke hengst vond in de baan kort overleg met de geregistreerde van de hengst plaats, waarbij de commissie in sommige gevallen tips en adviezen gaf voor de volgende presentatie. De hengsten voor de herkansing in het tuig dienden zich eveneens volgens een protocol te presenteren waarbij meer showdraf werd gevraagd. Deze hengsten werden, nadat ze in het tuig werden gepresenteerd, op het straatje bekeken en stapten vervolgens gezamenlijk rond in de baan voor de toelichting en uitslag. Volgens het KWPN hebben alle rijders hun hengsten keurig netjes volgens de protocollen voorgesteld. De hengstenkeuringscommissie en de afdeling Inspectie waren erg positief over de wijze van voorstellen.

Tweede keer voorrijden aangewezen hengsten

De tweede keer voorrijden voor de aangewezen hengsten vindt plaats op 26 september, wederom in Lunteren. Ook dan zal de presentatie volgens hetzelfde protocol verreden worden.

Bron: KWPN