KWPN verandert tarieven hengstenselectie om inbreng KSS en deelname verrichtingsonderzoek te stimuleren

Het KWPN heeft op de laatste ledenraadsvergadering (5 november 2025) voorgesteld om de tarieven in de hengstenselectie te veranderen. Zo is het tarief voor de deelname aan de eerste bezichtiging verlaagd (350 euro incl. boxhuur), is er een ‘aanwijstarief’ (te verrekenen met kosten verrichtingsonderzoek en/of KSS) en is er weer een kampioenstarief (te verrekenen met kosten KSS). Die laatste twee tarieven zijn er om inzenders een financiële stimulans te geven om hengsten in te brengen in de KWPN Select Sale en het KWPN verrichtingsonderzoek. De nieuwe aanwijs- en premietarieven worden per de komende hengstenselectie ingevoerd, onder voorbehoud van goedkeuring in de volgende ledenraad (december). Het verlaagde eerste bezichtigingstarief is al goedgekeurd.
Premiehengsten
Aanwijstarief
Inschrijfgeld
op van laatste hier het ledenraadsvergadering de de besluiten Lees alles KWPN. over
Bron: Horses.nl/KWPN
