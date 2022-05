KWPN verbiedt scheren van tastharen, oren en veulens en wijzigt reglement

Het KWPN heeft het Algemeen Reglement met betrekking tot toiletteren aangepast. Dit betekent dat het met ingang van het keuringsseizoen 2022 niet is toegestaan om met geheel geschoren veulens en paarden waarvan de tastharen rond mond en ogen geheel verwijderd zijn en/of waarvan de haren aan de binnenzijde van de oorschelp weggeschoren zijn deel te nemen aan de veulen-, merrie- en hengstenkeuringen en overige KWPN-evenementen en competities. Dit jaar geldt nog als overgangsjaar, met ingang van 1 januari 2023 worden de regels gehandhaafd en worden op deze wijze getoiletteerde paarden en veulens niet toegelaten tot de keuringsring.

Bij veulens en oudere paarden wordt onder het mom van mooier, vaak de tastharen rond de mond en ogen van het paard geschoren. Mooi laten prevaleren boven doelmatigheid, los van het feit dat het schadelijk of onschadelijk is, is in het kader van welzijn niet gewenst. Het scheren van de tastharen van een paard leidt tot een verlies aan zintuigelijk vermogen en kan een paard bijgevolg hinderen.

Het KWPN ontmoedigt het scheren van veulens zeer nadrukkelijk. Het verhoogt niet de kans op een betere beoordeling maar vormt wel een gezondheidsrisico.

Wijzigingen reglement

Het Algemeen Reglement is derhalve op de volgende punten aangepast:

– Veulens die volledig geschoren zijn, hebben geen toegang tot KWPN-evenementen. Het is toegestaan om van de veulens de benen op te scheren en de staart bij te knippen of te scheren. Veulens waarvan de tastharen volledig zijn verwijderd, waarvan de haren aan de binnenzijde van de oorschelpen zijn weggeschoren, hebben ook geen toegang tot KWPN-evenementen. Overmatig uitstekende haren mogen worden afgeknipt.

– Paarden waarvan de tastharen volledig zijn verwijderd, waarvan de haren aan de binnenzijde van de oorschelpen zijn weggeschoren, hebben geen toegang tot KWPN-evenementen. Overmatig uitstekende haren mogen worden afgeknipt. Het is toegestaan om de benen op te scheren en de staart bij te knippen of te scheren.

FEI-regelgeving

Met deze wijziging volgt het KWPN de FEI-regelgeving. Mede gezien het feit dat de voorbereidingen voor de diverse keuringen al gaande zijn is er voor gekozen om een overgangsjaar in te bouwen. In het komende keuringsseizoen 2022 zullen de inspecteurs tijdens de keuringen aan de eigenaren en voorbrengers duidelijk uitleggen wat er ongewenst is. Met ingang van 1 januari 2023 worden de regels gehandhaafd en worden op deze wijze getoiletteerde paarden en veulens niet toegelaten tot de keuringsring.

Algemeen reglement

Bron: KWPN