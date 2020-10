KWPN vergelijkt tarieven met andere stamboeken: ‘Niet duurder’

Het KWPN krijgt vaak voor de voeten geworpen dat zij duurder zijn dan andere stamboeken en dat was voor KWPN-directeur Piet Peters reden om de tarieven van andere stamboeken eens onder de loep te nemen. Zijn conclusie: het KWPN is niet per definitie duurder.

‘Regelmatig wordt gesteld dat het KWPN duur zou zijn in haar lidmaatschap, veulenregistratie en overige dienstverlening. Piet Peters gaf aan dat dit een onjuiste conclusie is wanneer men de tariefstructuren nader bestudeert’, schrijft het KWPN.

Grote verschillen

Er zijn grote verschillen tussen de stamboeken onderling, zo toonde Peters in een overzicht per stamboek aan wat de frequentie van het eventueel aanwezige ledenmagazine is.

Bron: KWPN

Veulenregistratie

‘Ook bij de veulenregistratie maakte de benchmark inzichtelijk dat bij sommige stamboeken de kosten wellicht lager lijken, maar bij het KWPN betreft het een all-in prijs’, meent het KWPN. ‘Een voorbeeld is Zangersheide, die optisch goedkoper lijkt maar waarbij het tarief exclusief het chippen is en daarmee all-in duurder.’

Bron: KWPN

Lees hier de gehele KWPN nieuwsbrief

Bron: KWPN