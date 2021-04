KWPN verleent eerste hulp bij aanmelden voor I&R

Sinds gisteren is het mogelijk om paarden op een UBN-nummer aan te melden voor identificatie en registratie zodat wordt voldaan aan de nieuwe wetgeving die voor de deur staat. Het KWPN ondersteunt haar leden bij het aanmelden van paarden op de website van RVO.

“Indien u al een UBN-nummer heeft komt u via ‘Paarden melden’ op mijn.rvo.nl in het I&R-gedeelte van de RVO-website. Hier kunt u meldingen doorgeven, bekijken, herstellen en de status van een dier opvragen. Voor het doorgeven van meldingen vraagt RVO om gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het dier en de datum”, aldus het KWPN.

Paard niet gevonden

Het KWPN ontving van leden de terugkoppeling dat bij aanmelding op UBN soms een melding verschijnt dat dit betreffende paard niet gevonden wordt. “Wij adviseren om – in alle gevallen – het chipnummer van het paard in te voeren, ook als er om een UELN-nummer wordt gevraagd. Bij het invullen van het chipnummer wordt het paard veelal wel gevonden bij de RVO. Mocht dit alsnog niet zo zijn en het betreffende paard staat wel bij ons geregistreerd in de KWPN-database, dan kijken wij graag even met u mee en kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Wij komen dan z.s.m. bij u terug op uw vraag.”

Buitenlands paspoort

Exploitanten van paarden met een buitenlands paspoort moeten dit paspoort binnen 30 dagen na uitgifte óf binnen 30 dagen nadat het paard in Nederland is gekomen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land buiten de EU, laten registreren bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie. Dat is aan te vragen via het formulier hieronder. “Na binnenkomst van uw aanvraag controleren wij of het paspoort aan de eisen voldoet en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank.”

Tijdelijk in Nederland

Voor paarden die tijdelijk in Nederland zijn in het kader van import en export, gelden aparte regels. Meer informatie daarover staat op de website van de RVO.

Aanvraagformulier registratie gegevens buitenlandse paspoorten

Bron: KWPN