KWPN verleent meerdere predicaten bij Young Dressage Talents

Afgelopen zaterdag werd een groot aantal paarden beoordeeld bij de KWPN Young Dressage Talents in Oosteind. Via de aansluitende stamboekkeuring werden meerdere predicaten verleend. Daaronder aan de driejarige merrie Olaviola (Intro K x Chippendale) die als elitemerrie naar huis ging.

Inspecteur Bart Bax beoordeelde samen met Petro Trommelen en aspirant Luuk Smetsers zo’n 70 paarden tijdens deze jongepaardencompetitie. “Dat hebben we gedaan volgens het puntensysteem van de IBOP en de paarden zijn gescoord ten behoeve van de dataverzameling van jonge paarden onder het zadel. Daarnaast hebben we een aantal paarden aansluitend via de stamboekkeuring in het stamboek kunnen opnemen en veelal één of meerdere predicaten kunnen toekennen. De competitie werd op de mooie accommodatie van familie Jespers georganiseerd en het gros van de drie- en vierjarige paarden liet zich goed beoordelen, ook al was het voor hen een hele ervaring”, legt Bart Bax uit.

Mooi systeem

Van de zeven vierjarigen die na afloop van hun presentatie voor de stamboekopname zijn aangeboden werden er twee keur, één ster, één elite en twee zijn opgenomen in het stamboek. “Daarnaast was er een stermerrie die we nu in graad hebben kunnen verhogen. Het is een mooi systeem om de paarden op een jongepaardencompetitie te beoordelen en vervolgens zelfs elite te kunnen verklaren. Paarden die op deze manier keur of elite zijn verklaard kunnen nog altijd deelnemen aan een IBOP of EPTM, zodat ze dat losstaande predicaat alsnog kunnen verdienen.”

Intro K-dochter Olaviola

“Bij de driejarigen hadden we een veulenboek PROK-merrie, die aan het einde van de dag als elitemerrie naar huis ging.” Dat betreft de driejarige Olaviola (Intro K uit Iviola keur IBOP-dres van Chippendale, fokkers A. en J.J.C.A. Raats) van Jorn Buijs. “Deze merrie hebben we met 75 punten voor exterieur kunnen opnemen in het stamboek. Voor de beweging hebben we de punten van de verrichting onder het zadel overgenomen, zoals we dat ook doen bij een IBOP, en daarmee kwam ze uit op 80 punten. In stap mocht ze wat meer lichaamsgebruik hebben, ze draaft lichtvoetig en met goede houding. Haar galop heeft eveneens goede houding en balans. Daarnaast is het een langgelijnde, correcte merrie met uitstraling.”

Ruinen en hengsten

Van de zes aangeboden driejarigen werden twee merries keur, twee hengsten ster, Olaviola werd direct elite en één andere merrie werd in het stamboek opgenomen. “Deze manier van stamboekopname is ook heel geschikt voor ruinen of hengsten, die daardoor op een heel laagdrempelige manier kunnen bijdragen aan het preferentschap van hun moeder.”

Bron: KWPN