KWPN vermijdt bepaalde pijnpunten op goed bezocht fokkerscafé

Het KWPN bestuur wil dichter bij de achterban komen te staan. Om direct in gesprek te komen met de leden worden deze maand verdeeld over het land fokkerscafé's georganiseerd en dat blijkt een goede zet die in een behoefte voorziet. Richting de honderd man had zich vanavond in café Tante Fie bij de Zilvia's Hoeve in Houten verzameld voor de tweede editie van het KWPN-fokkerscafé waarbij er onder andere werd gepraat over het predicatenstelsel, de hengstenselectie en enkele algemene onderwerpen. Maar een belangrijk pijnpunt passeerde de revue niet: de genoomselectie.

De opzet die het KWPN heeft gekozen voor de fokkerscafé’s is een handige. Geen kippenhok, maar aan de hand van 27 stellingen en vragen, waarop direct via een smartphone (of uitgeleende iPad) gestemd kon worden, werd er onder leiding van fokkerijraadslid Ralph van Venrooij elke keer bondig gepraat over de onderwerpen die het KWPN wilde behandelen.

Niet alle onderwerpen

En dat waren blijkbaar niet alle onderwerpen. De 300.000 euro die het KWPN ondertussen heeft uitgegeven aan de oorlog tegen osteochondrose en daarmee samenhangend ook het omstreden D-OC predicaat werd bijvoorbeeld niet behandeld. Een sneaky gestelde vraag over ‘onderzoek naar karakter’ doelde waarschijnlijk op genoomselectie op karakter (naast spring- en dressuuraanleg het uiteindelijke grote doel van genoomselectie), maar zo specifiek werd de vraag niet gesteld. En logischerwijs stemde zo’n 90% van de aanwezigen vóór meer onderzoek naar karakter. Ook de fokwaarden, waar toch ook behoorlijk wat werk in gaat zitten, werden met één vraag tamelijk kort afgedaan.

Verkoopondersteuning

Wel was er voldoende aandacht voor – ten opzichte van andere stamboeken – minder sterk punt van het KWPN: verkoopondersteuning. 66% van de aanwezigen vond dat het KWPN een rol moet spelen bij de afzetbevordering van veulens, 59,1% was van mening dat dat ook moet gelden voor jonge paarden en 45,2% vindt dat het KWPN ook kan helpen bij het verkopen van fokmerries en embryo’s. 24% van de aanwezigen vond hulp van het stamboek bij de afzet niet nodig.

Positief afsluiten

Om het geheel positief af te sluiten was de slotvraag een open vraag over de dingen die het KWPN goed doet. De specifieke vraag (in andere vragen werd dit onderwerp wel aangestipt) over wat er beter kan – waarbij wellicht punten konden worden aangereikt die niet op de radar van het bestuur of de fokkerijraad staan – had hulpvol kunnen zijn.

Positief werd er overigens sowieso afgesloten want bij de rondvraag gaven meerdere bezoekers aan erg blij te zijn met de KWPN-fokkerscafé’s en kwam zelfs het verzoek om deze vooral te blijven organiseren. De laagdrempelige manier om met de KWPN-leiding in gesprek te kunnen gaan werd op prijs gesteld.

Longeren op de hengstenkeuring en korter verrichtingsonderzoek

In Houten waren de dressuurfokkers in de meerderheid, zo’n tweederde van de zaal gaf aan dressuurpaarden te fokken. Een echt dressuuronderwerp – het invoeren van longeren op de hengstenkeuring – werd enthousiast onthaald (80,9% voor/19,1% tegen). Het verrichtingsonderzoek kon volgens bijna iedereen korter (90,7%), waarbij in het voorjaar 35 dagen met één keer voorrijden (drie weken van tevoren) de voorkeur had (41%) en in het najaar was dat ook de meest populaire optie (38%).

Dat geluid was ook op het eerste fokkerscafé te horen en wat betreft het komende voorjaarsonderzoek doet het KWPN al een stap in die richting. Vandaag maakte het stamboek bekend het voorjaarsonderzoek als pilot in te korten tot 50 dagen.

Predicatenstelsel en merriekeuringen

Het onderwerp waar veel fokkers direct mee te maken hebben werd als eerste aangestipt: het predicatenstelsel en de merriekeuringen. Daarbij was er verdeeldheid in de zaal, maar werden er door enkele fokkers opmerkingen gemaakt over de meerwaarde van een sterpredicaat (is die er nog?) en het onderscheid maken tussen een aanlegtest en een sportstand in de predicaten. Ook over de toekomst van de Centrale Keuringen – waarvoor de interesse de afgelopen jaren niet toenam – werd geboomd. Het gezamenlijk organiseren van een Centrale Keuring door meerdere regio’s of het samenvoegen van de stamboekkeuring en de Centrale Keuring waren daarbij populaire opties.

Uitkomsten

Houten was het tweede fokkerscafé waarin input van de KWPN-leden opgehaald wordt. De uitkomsten van de enquête en de door de fokkers aangestipte onderwerpen worden verwerkt en dat moet leiden tot aanbevelingen (februari), die in het voorjaar toegelicht worden in de regiovergaderingen. Eventuele wijzigingen in de reglementen zijn dan in het najaar te verwachten.

Van dat protocol stapte het KWPN overigens al wel af door na eerder gehouden gesprekken met hengstenhouders en -opfokkers en het eerste fokkerscafé direct al een pilot op te starten met het inkorten van het voorjaarsonderzoek.

Bron: Horses.nl