KWPN verplaatst HK tuigpaarden naar 8 mei

De KWPN Tuigpaardhengstenkeuring die op zaterdag 3 april op de agenda stond, is verplaatst naar zaterdag 8 mei. De keuring werd verplaatst in verband met de ontwikkelingen rondom het rhinovirus. Publiek is vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan, maar het programma is wel via livestream te volgen.