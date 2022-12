KWPN verplaatst Tuigpaard-hengstenkeuring naar Houten

In navolging van de KWPN Tuigpaardendag 2022 heeft het KWPN besloten om ook de Tuigpaard-hengstenkeuring 2023 niet op het Nationaal Hippisch Centrum te organiseren. Horses.nl berichtte eerder vandaag dat het NHC geen opzetten, oordoppen en staartlepels in de Amaliahal wilde, vanavond komt het KWPN met het bericht dat de hele keuring wordt verplaatst naar de Zilfia's Hoeve in Houten.

In het vanavond gepubliceerde persbericht rept het KWPN niet over de reden van de verplaatsing, maar die moge duidelijk zijn: opzetten, oordoppen en staartlepels zijn in de Amaliahal ongewenst (lees hier meer).

Het KWPN meldt het volgende: ‘De eerste bezichtiging voor tuigpaardhengsten, die traditioneel op de eerste zaterdag van januari plaatsvindt, vindt op 7 januari 2023 plaats op een nieuwe locatie. De tuigpaardhengsten mogen hun opwachting maken op manege Zilfia’s Hoeve, centraal gelegen in het Utrechtse Houten.‘

‘Naast de eerste bezichtiging, waarbij de hengsten aan de hand worden voorgesteld in stap en draf, staan er nog diverse shows en presentaties van reeds goedgekeurde hengsten op het programma. In deze rubrieken kunnen de tuigpaardliefhebbers genieten van de imponerende bewegingskwaliteit van deze fiere showpaarden. Bij de echte tuigpaardliefhebber ontbreekt dit evenement niet in zijn agenda.‘

Bron: KWPN/Horses.nl