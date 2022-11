KWPN-verrichtingskampioen Bloomberg volledig verkocht aan familie Wilbers

Egbert Schep heeft zijn deel van de KWPN-hengst Bloomberg (Bon Coeur x Don Index) verkocht aan Hengstenstation Wilbers/Stücker, die al voor de helft eigenaar van de zwartbruine verrichtingskampioen was. Bloomberg werd in het najaar van 2020 verrichtingskampioen bij het KWPN en dekte in 2021 behoorlijk wat merries in Nederland.

Met 88,5 punten kwam Bloomberg (Bon Coeur x Don Index x Rohdiamant x De Niro) als (enigszins verrassende) topper uit de bus in het verrichtingsonderzoek 2020. De door Ludwig Schüring uit Gescher (net over de grens bij Winterswijk) gefokte hengst werd door Rutten geroemd om zijn instelling en schakelvermogen. “Een hengst met heel veel werklust en een heel evenwichtig karakter. Hij wil altijd meewerken en meedoen.”

Flink palmares

De werklust, instelling en hardheid bleken ook uit zijn voor een driejarige hengst als zeer flinke palmares. Nog voor de KWPN hengstenkeuring werd hij als 2,5-jarige geprimeerd op de hengstenkeuring van Rheinland-Pfalz. Als driejarige was hij winnaar van een rijpaardenproef, deelnemer Hannoveraans kampioenschap driejarige hengsten (5e in finale), finalist op het Bundeschampionat voor driejarige hengsten (4e in finale) en liep hij twee goede verrichtingstesten in het najaar van 2020 (Adelheidsdorf en KWPN).

Als vierjarige liep de hengst in 2021 de hengstencompetitie en dit jaar haalde hij de finale van de Pavo Cup voor vijfjarigen.

Geen veulens getoond

Op de afstammelingenkeuring 2022 werd de complete collectie van Bloomberg afgemeld. Dat terwijl de hengst, als verrichtingstopper in het najaarsonderzoek van 2020, toch flink aan het dekken kwam in 2021. Hij zette dit jaar 82 KWPN-veulens op de wereld.

Wilbers

Voorlopig blijft Bloomberg bij Wilbers op Ferienhof Stücker, denkt Egbert Schep. “Dat is wel de bedoeling, maar familie Wilbers kan natuurlijk nu zelf beslissen wat ze met de hengst doen.”

Bron: Horses.nl