KWPN Verrichtingsonderzoek 2024: mogelijk laatste voorjaarsonderzoek voor driejarigen

Alle gremia (Fokkerijraad, Ledenraad, Algemeen Bestuur) moeten er nog een klap op geven, maar de kans is groot dat het vorige week afgeronde voorjaarsonderzoek het laatste onderzoek was waarin driejarige spring- en dressuurhengsten gelopen hebben.

Vanuit het KWPN is er een wens om zowel vanuit welzijnsoogpunt als vanuit praktisch oogpunt geen driejarige hengsten meer te testen in het voorjaarsonderzoek. Driejarige hengsten kunnen dan alleen nog maar worden aangeleverd voor het najaarsonderzoek en deelname aan het voorjaarsonderzoek is voorbehouden aan vierjarige (en oudere) hengsten.

