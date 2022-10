KWPN Verrichtingsonderzoek: Alle vier tuigpaardhengsten doen examen

Op zaterdag 29 oktober komen vier tuigpaardhengsten aan de start voor het eindexamen van het verrichtingsonderzoek. Het programma start om 13.00 uur met de individuele eindpresentatie van de hengsten in het tuig.

De hengsten Sallandt’s Long Train Running (Renvyle The Real Deal x Plain’s Liberator, fokker J.T.M. Brinkhuis), Olympus HM (Icellie x Colonist, fokker H. Minkema), Oberon (Icellie x Cizandro, fokkers H.H.J. Tonnaer, Gebr. van Manen en JH. Thijs) en Martin Morero (Atleet x Larix, fokker H. Hazelaar) zijn nog in de race voor goedkeuring als dekhengst.

Volg de presentatie

De eindpresentatie is live te volgen via KWPN.tv. Aansluitend aan het eindexamen van de hengsten is er een IBOP van de tuigpaardmerries.

Startlijst eindpresentatie

Startlijst IBOP

Bron: KWPN