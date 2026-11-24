Vorige week begonnen 19 springhengsten aan het KWPN verrichtingsonderzoek en vandaag stond de eerste tussenbeoordeling plaats. Na afloop daarvan is voor twee hengsten het onderzoek beëindigd. Het gaat om Dalmore (Diarado x Casall) en Tsunoda (Epleaser van ’t Heike x Triomphe de Muze).

Ellen Liem Door

Vorige week dinsdag zijn de springhengsten aangeleverd. “De meeste hengsten zijn goed te rijden en te beoordelen. Er zitten zeker een paar heel opvallende hengsten tussen en de commissie is goed tevreden. Sommige hengsten moeten nog wel een stap maken maar over het algemeen verloopt het goed”, licht senior-inspecteur Henk Dirksen namens de commissie toe.

Commissie

“De voltallige commissie was aanwezig vandaag, aangevuld met Sandra Schmücker die commissielid Bart Henstra vervangt bij de beoordeling van diens fokproduct Tiësto. Vandaag heeft de commissie haar bevindingen besproken met de geregistreerde eigenaren en daarop is besloten dat in ieder geval twee hengsten naar huis zijn gegaan.”

Gestopt en volgend onderzoek

Voor de vierjarige Dalmore is het onderzoek gestopt. De driejarige Tsunoda is doorverwezen naar een volgend onderzoek.

Overzichtspagina KWPN Najaarsonderzoek 2026

Bron: KWPN, bew. Horses.nl